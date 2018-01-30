Ve Karşınızda Connected Modular 41

Özellikle ince bir bileğe sahip olan kişiler, var olan akıllı/bağlantılı saatlerin büyük bir çoğunluğunun neredeyse devasa gözüktüğünden yakınıyor. Örneğin Tag Heuer'in Connected Modular 45 ürünü, 45mm çaplı kasası ile kalın bileklere sahip kişiler için oldukça güzel bir cihaz olarak biliniyor. Firma şimdi de daha ince bileklere sahip olanlar için Connected Modular 41'i – tahmin etmiş olabileceğiniz gibi 41mm çapında – tanıttı.

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Ancak bu saatin tek önemli özelliği boyutu değil. Tag Heuer, Intel ve Google ile beraber çalışarak gerçekten iyi bir akıllı saat sunmayı başarmış. Daha parlak 390x390 çözünürlüklü 326ppi ekranın yanı sıra, saatin bellek kapasitesi de yükselerek 8GB depolama alanı ve 1GB RAM'e ulaşmış. Apple Watch'a benzer bir şekilde Tag Heuer'in yeni 41mm modeli, bileğinizdeki cihaz için dokuz farklı kordon sunuyor ve hatta firmanın Calibre 5 mekanik saatini de, isterseniz, bu kordonlara bağlayabiliyorsunuz.

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Saat bunların yanı sıra saat GPS ve NFC (Android Pay için) bağlantılarına sahip ve 50 metreye kadar su dayanımı özelliğini de. Telefon bağlantıları için ise Android 4.4 veya iOS 9 ve üstü akıllı telefon işletim sistemlerinden birine sahip olmanız gerekiyor.

Yeni modelin başlangıç fiyatı 1.200 dolar olarak belirlenmiş...