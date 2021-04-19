VCT Stage 2 EMEA Challengers Finalleri'nde gruplar ve eşleşmeler belli oldu.
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VCT Stage 2 EMEA Challengers Finalleri'nde gruplar ve eşleşmeler belli oldu.

VCT Stage 2 EMEA Challengers Finalleri'nde gruplar ve eşleşmeler belli oldu.
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Temsilcilerimiz FUT, BBL ve Oxygen Esports'a başarılar diliyoruz

23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında oynanacak #VCT EMEA Challengers Finalleri'nde mücadele edecek takımların grup kuraları çekildi. Bölgemizi temsil edecek FUT, OXG ve BBL'in İzlanda elemelerindeki rakipleri belli oldu. İşte eşleşmeler:

Temsilcilerimizin ilk maçları

BBL vs Team Liquid — 23 Nisan/21: 00

FNC vs OXG — 24 Nisan/18: 00

FUT vs Guild Esports — 24 Nisan/21: 00

Her gruptan iki takım bir üst tura yükselme hakkı kazanacak. Final serisi hariç turnuvanın tamamında seriler üç maç üzerinden oynanacak. Yarı finaller 1 Mayıs, final ise 2 Mayıs tarihinde oynanacak. Birinci takım 32.500, ikinci takım 15.000, üçüncü takım 10.000, dördüncü takım ise 8.000 euro para ödülünün sahibi olacak.  Yukarıdaki sekiz takımdan yalnızca ikisi İzlanda'da düzenlenecek VCT Stage 2 Masters'a katılma hakkına sahip olacak.

Türkiye'den üç takımın yer aldığı EMEA Challengers eşleşmelerinde temsilcilerimiz FUT, ve OXG Esports'a başarılar diliyoruz. Turnuva ile ilgili detayların tamamına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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