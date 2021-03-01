VCT Masters'da Türkiye'ye yükselmeye hak kazanan takımlar netlik kazandı
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VCT Masters'da Türkiye'ye yükselmeye hak kazanan takımlar netlik kazandı

01.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:15
VCT Masters'da Türkiye'ye yükselmeye hak kazanan takımlar netlik kazandı

VCT Challengers 2'nin netlik kazanmasıyla Masters'a giden ilk 4 takım belli oldu. Buna göre VCT Challengers'in sonuçlanmasıyla 4 takım Masters'da mücadele edecek.

VCT Challengers 2 bitti ve yükselen takımlar belli oldu. Buna göre No Org Found, BBL Esports, Otherside Esports ve Oxygen Esports Masters'a yükselmeye hak kazanmış oldu.

VCT MASTERS'DA KIYASIYA MÜCADELE

Playoff'ların ilk günün müsabakaları oynandı ve Cyber Skull Esports ve No Org Found kozlarını paylaştı. Çekişmeli giden maçta 2-1 ile No Org kazandı. Diğer müsabakada ise RARE Esports ve BBL Esports karşı karşıya geldi. BBL net bir oyun ortaya koyarak 2-0 ile VCT Masters'a yükseldi.

İkinci günün ilk maçları şahane maçlara ev sahipliği yaptı. Futbolist ve Otherside Esports müsabakasından Otherside galip geldi. Günün şaşırtan bir detayı ise Futbolist'in Split haritasında rakibine boyun eğmesi oldu. Hemen ardından günün son mücadelesinde ise Oxygen ve Istanbul Wildcats kozlarını paylaştı ve çekişmeli müsabakayı kazanan taraf ise Oxygen Esports oldu.

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