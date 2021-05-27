VCT Masters 2 Reykjavik'te üçüncü gün sonuçları belli oldu!

VALORANT'ın uluslararası ilk LAN turnuvasında üçüncü gün sonuçları belli oldu. Avrupa ve Amerika'lı takımların karşı karşıya geldiği turnuvanın üçüncü gününü hangi takımlar galibiyetle kapattı? İşte detaylar!

Riot Games'in Valorant arenasındaki ilk uluslararası resmi turnuvasında üçüncü gün yapılan karşılaşmalar ile beraber tamamlanmış oldu. Turnuvanın üçüncü gününde Avrupa ve Amerika'lı takımların yaptığı karşılaşmalar nefesleri kesti.

Üçüncü günün ilk karşılaşması dün oynanan karşılaşmada Version1 takımına kaybeden Crazy Raccoons ve ilk maçında Fnatic'e kaybeden X10 ile takımları karşı karşıya geldi. Kaybedenin turnuvadan eleneceği eşleşmenin ilk haritası Haven oldu. Karşılıklı yakalanan serilerin sonunda oyunda üstünlüğünü hissettiren Tayland temsilcisi X10 ilk haritayı 13-9 kazanmayı başardı. İkinci harita Icebox'ta ise bir savunma ile ilk yarıyı önde kapatan Tayland ekibi, ikinci yarıda rakibine üstünlük sağlayarak 6-0'lık bir seri yakaladı ve ikinci haritayı 13-5 kazandı. Böylece Japonya ekibi Crazy Raccoons turnuvadan galibiyet alamadan elenirken, X10 ise bir üst tura yükselmeyi başardı. Tayland temsilcisi X10, ilk üst turda dün Sentinels'e kaybeden EMEA temsilcisi Fnatic ile karşılaşacak.

Kaybeden takımın eleneceği ikinci maçta, Shark Esports ve KRÜ Esports karşı karşıya geldi. İlk maçta kendi seçtikleri Icebox haritasında geri düşen KRÜ Esports 10-0'lık muazzam bir seri yakaladı ve savunma tarafını 10-2 önde bitirmeyi başardı. Saldırı pozisyonunda da rakibine üstün gelen KRÜ, ilk haritayı 13-5'lik farklı bir skorla kazandı. Sharks Esports seçtiği ikinci harita olan Bind'da, savunma pozisyonunda başlayan KRÜ Esports 7-5 öne geçmeyi başardı. Maçın devamında oyundaki üstünlüğünü rakibine hissettiren KRÜ maçı 13-6 kazanarak bir üst turda Team Liquid'in rakibi oldu.

Günün son karşılaşması ilk maçlarını kazanan iki takımın mücadelesine sahne oldu. İlk maçta Tayland temsilcisi X10'i yenen Brezilya temsilcisi Team Vikings ile Fnatic'e karşı galip gelen Kuzey Amerika temsilcisi Sentinels karşı karşıya geldi. Team Vikings'in seçtiği ilk harita olan Icebox'ta, saldırı pozisyonunda başlayan Vikings 7-5 geriye düştü. Sentinels takımı saldırı pozisyonuna geçtiğinde ise yıldızı "ShahZaM"ın önderliğinde oldukça üstün bir performans sergiledi ve ilk haritayı 13-7 kazandı. Kendi seçtikleri ikinci harita olan Haven'da savunma tarafında başlayan Sentinels, ilk yarıyı 10-2 ve maçı da 13-6'lık skorla kazanarak turnuvada ikinci galibiyetine ulaşmış oldu. Sentinels, Version1 vs Nuturn eşleşmesinin kazananıyla karşılacak, turnuvada ilk mağlubiyetini alan Team Vikings ise, KRÜ Esports vs Team Liquid eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.

VCT MASTERS 2 REYKJAVIK ÜÇÜNCÜ GÜN SONUÇLARI