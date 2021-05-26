VCT Masters 2 Reykjavik'te ikinci gün sonuçlarını belli oldu!
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VCT Masters 2 Reykjavik'te ikinci gün sonuçlarını belli oldu!

VCT Masters 2 Reykjavik'te ikinci gün sonuçlarını belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

VALORANT'ın uluslararası ilk LAN turnuvasında ikinci gün sonuçları belli oldu. Avrupa ve Amerika'lı takımların karşı karşıya geldiği turnuvanın ikinci gününü hangi takımlar galibiyetle kapattı? İşte detaylar!

Riot Games'in Valorant arenasındaki ilk uluslararası resmi turnuvasında ikinci gün yapılan karşılaşmalar ile beraber tamamlanmış oldu. Turnuvanın ikinci gününde Avrupa ve Amerika'lı takımların yaptığı karşılaşmalar nefesleri kesti.

İkinci günün ilk karşılaşması Brezilya temsilcisi Team Viknigs ile Tayland temsilcisi X10 Esports arasında gerçekleşti. Tayland temsilcisi X10 Esports maçlarda üstün bir performans sergilemesine rağmen, sonuca ulaşamadı. Team Vikings kötü giden maçlarda sonradan toparlanarak ilk harita Ixebox'ı 13-11, ikinci harita Ascent'ti ise 14-12 kazanmayı başardı. Bu sonucun ardından Team Vikings yarı finalde Sentinels ile eşleşti. Lower Bracket'a düşen Tayland temsilcisi X10 Esports ise Crazy Raccoon ile karşı karşıya gelecek.

Kıtalar arası rekabetin en ciddi sınavı Amerika temsilcisi Version 1 ile Avrupa Şampiyonu Team Liquid arasında oynanan karşılaşmayla gözler önüne serildi. Maçın favorisi konumunda Team Luquid bulunuyordu. Ancak Version1, oyunda gösterdiği üstün performans ile rakibi 2-12'lik harita skoruyla mağlup etmeyi başardı.

Günün son karşılaşması turnuvanın favori takımları Sentinels ve Fnatic arasında gerçekleşti. İlk harita Icebox'ı 13-11'lik skorla kazanan Sentinels, ikinci harita Haven'ı ise 13-10 kazanarak mücadeleden 2-0 galip ayrılan taraf oldu. Gerçekleşen maçlarda özellikle Sentinels oyuncusu ShahZaM olağanüstü bir performans ortaya koyarak, takımının galibiyete ulaşmasında büyük rol oynadı.

VCT MASTERS 2 REYKJAVIK 2. GÜN SONUÇLARI

  • Team Vikings 2 – 0 X10 Esports
  • Version1 2 – 1 Team Liquid
  • Sentinels 2 – 0 Fnatic
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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