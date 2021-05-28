VCT Masters 2 Reykjavik'te dördüncü gün sonuçları belli oldu!

VALORANT'ın uluslararası ilk LAN turnuvasında dördüncü gün sonuçları belli oldu. Avrupa ve Amerika'lı takımların karşı karşıya geldiği turnuvanın dördüncü gününü hangi takımlar galibiyetle kapattı? VCT Masters 2 Reykjavik'te elenen takımlar belli oldu! İşte detaylar!

Riot Games'in Valorant arenasındaki ilk uluslararası resmi turnuvasında dördüncü gün yapılan karşılaşmalar ile beraber tamamlanmış oldu. Turnuvada bir üst tura çıkan takımlar ve elenen takımlar oynanan karşılaşmalar ile belirlendi.

Dördüncü günün ilk karşılaşması Güney Kore temsilcisi Nuturn ve Version1 arasında gerçekleşti. Nuturn ilk harita yasaklamasını Icebox'tan yana kullanırken, Version 1 Bind haritasını yasakladı. İlk karşılaşma Nuturn'ün seçtiği Haven haritasında oynandı. Savunma tarafınında iyi performans sergileyen Version1, hücüm pozisyonunda da bu üstünlüğü devam ettirdi ve ilk karşılaşmayı 13-3 kazanmış oldu. Kendi seçtikleri ikinci harita olan Ascent'te saldırı pozisyonunda başlayan Güney Kore temsilcisi 7-5 geriye düşmesine rağmen, savunma tarafında gösterdiği üstün oyun sayesinde maçı 15-13'lük skorla kazanmayı başardı. Son harita Split seçildiğinde maçı kimin kazanacağı belirsizliğini koruyordu. Maça savunma tarafında başlayan Nuturn, saldırıda etkinli bir oyun sergileyemeyen Version1'a karşı 6-6'lık bir skorla hücm pozisyoyuna avantaj sağladı. Saldırıda pozisyonunda istediği başlangıcı yapmayan ekip, 12-10 geriye düşmesine rağmen, muhteşem bir seri yakaladı ve maçı 14-12 kazanarak karşılamadan 2-1 galip ayrılmayı bildi. Bu sonuçla birlikte Nuturn, kazananlar grubu finalinde Kuzey Amerika'nın diğer temsilcisi olan Sentinels karşısına çıkacak.

Günün ikinci karşılaşması turnuvanın sürpriz takımı Tayland temsilcisi X10 ile EMEA'dan gelen Fnatic arasında gerçekleşti. X10 ilk harita yasaklamasını Bind'dan yana kullanırken, Fnatic, Split haritasını yasakladı. Avrupa temsilcisi Fnatic, seçtiği harita olan Ixebox'ta etkili bir savunma pozisyonu oynayarak maçta 8-4 öne geçti. Saldırıda ise raund tamamen rahat bir oyunla raund kaybetmeden ilk haritayı 13-4 kazanmış oldu. Tayland temsilcisinin seçtiği harita olan Haven'da, istediği gibi bir başlangıç yapan Avrupa temsilcisi Fnatic, hücüm tarafını 9-3 bitirmeyi başardı. Saldırıda savunmaya nazaran daha iyi bir oyun sergileyen X10, Fnatic'in oyunu karşısında daha fazla maça tutunamadı ve karşılaşmayı 13-9 seriyi ise 2-0 kaybetmiş oldu. Turnuvada hiç beklenmeyen derecede iyi performans sergileyen Tayland temsilcisi X10 turnuvadan elenirken, Fnatic bir üst turda Version 1 ile eşleşmiş oldu.

Günün son maçında KRÜ Esports ile Team Liquid takımları kozlarını paylaştı. Yıldız oyuncularıyla turnuvanın iddiaları ekiplerinden birisi olan Team Luquid ilk harita yasaklamasını Icebox'tan yana kullandı. KRÜ Esports ise Haven haritasını yasakladı. İlk maç KRÜ Esports'un seçtiği Split haritasında oynandı. Saldırı pozisyonunda 10-2 geriye düşen KRÜ, savunma pozisyonunda da varlık gösteremedi ve ilk maçı 13-2 kaybetmiş oldu. Team Liquid'in seçtiği harita olan Ascent'te saldırı pozisyonunda ilk maça göre iyi bir performans sergileyemedi ve 7-5 geriye düştü. Fakat savunma pozisyonuna geçildiği "ScreaM" gibi yıldız oyuncularının muazzam performansları ile maçı 13-9, seriyi ise 2-0 kazanarak turnuvada yoluna devam etmiş oldu. Turnuva boyunca iyi performanslar sergileyen ve oyunseverlerin beğenisi kazanan KRÜ Esports turnuvaya veda ederken, Team Liquid ise Team Vikings ile eşleşmiş oldu.

VCT MASTERS 2 REYKJAVIK DÖRDÜNCÜ GÜN SONUÇLARI