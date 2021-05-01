VCT EMEA Playoff'larında Oxygen Esports'un yarı final mücadelesi başlıyor!

VCT EMEA Playoff'larında temsilcimiz Oxygen Esports'un yarı final mücadelesi başlıyor! #OXGWIN #OXGHELAL

VCT EMEA Playoff'larında dün Guild Esports'u yenerek yarı finale kalmayı başaran temsilcimiz Oxygen Esports'un yarı final mücadelesi başlıyor. Günün yayın programına ve maçlarına bakarsak saat 18.00'de Oxygen Esports, Team Liquid karşısına çıkacak ve kazanan İzlanda macerasına kaldığı yerden devam edecek.

VCT playoff'larında kalan tek Türk temsilcimiz Oxygen dün Guild Esports'u yenerek tüm Türk espor camiasını gururlandırmıştı. Tüm Türk seyircileri ve espor camiasını arkasına alan Oxygen bugün Team Liquid karşısına çıkacak.

olarak temsilcimiz Oxygen Esports'a başarılar diliyor ve tüm gücümüzle destekliyoruz!

Kaynak: Playerbros