VCT EMEA Playoff'larında Oxygen Esports'un yarı final mücadelesi başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VCT EMEA Playoff'larında Oxygen Esports'un yarı final mücadelesi başlıyor!

VCT EMEA Playoff'larında Oxygen Esports'un yarı final mücadelesi başlıyor!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

VCT EMEA Playoff'larında temsilcimiz Oxygen Esports'un yarı final mücadelesi başlıyor! #OXGWIN #OXGHELAL

VCT EMEA Playoff'larında dün Guild Esports'u yenerek yarı finale kalmayı başaran temsilcimiz Oxygen Esports'un yarı final mücadelesi başlıyor. Günün yayın programına ve maçlarına bakarsak saat 18.00'de Oxygen Esports, Team Liquid karşısına çıkacak ve kazanan İzlanda macerasına kaldığı yerden devam edecek.

VCT playoff'larında kalan tek Türk temsilcimiz Oxygen dün Guild Esports'u yenerek tüm Türk espor camiasını gururlandırmıştı. Tüm Türk seyircileri ve espor camiasını arkasına alan Oxygen bugün Team Liquid karşısına çıkacak.

olarak temsilcimiz Oxygen Esports'a başarılar diliyor ve tüm gücümüzle destekliyoruz!

Kaynak: Playerbros

Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti
Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti
İsviçre Türk Toplumu merkezine bombalı tehdit! Kasabaya giriş çıkışlar kapatıldı
İsviçre Türk Toplumu merkezine bombalı tehdit! Kasabaya giriş çıkışlar kapatıldı
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Derya Yanık Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hakan Altun Özcan Deniz
Spor Cenk Tosun Ali Tandoğan Gökhan Gönül Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: VCT EMEA Playoff'larında Oxygen Esports'un yarı final mücadelesi başlıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 19:15:16. #1.16#

title