VCT EMEA Elemelerinde 3. Gün Başlıyor! Kaybeden Takımlar Elenecek!

Üç temsilcimizin de maçının olduğu VCT elemelerinin 3. gününde bir takımımız turnuvaya veda edecek. Başarılar FutbolistCo, BBL_esports Oxg_EsportsTR

Geçtiğimiz gün Tüm takımlarımızın ilk karşılaşmalarından mağlup ayrılmasıyla birlikte 3 takımımız da kaybedenler karşılaşmasına düştü ve umutlarımız VCT EMEA elemelerinde 3. gün karşılaşmalarına kaldı.

Bugün ise VCT EMEA elemelerinde 3. gün karşılaşmaları oynanacak. Kaybedenler karşılaşmalarının oynanacağı bu günde bu serileri de kaybeden takımlar turnuvadan elenecek. Kazanan takımlar ise yarın oynanacak olan kazananlar eşleşmelerini kaybeden takımlar ile oynayacak ve böylelikle grup aşaması sona erecek.

Bugün oynanacak kaybedenler eşleşmeleri ise şu şekilde:

18.00| BBL Esports vs. Gambit Esports

21.00| Oxygen Esports vs. Futbolist

Karşılaşmaların tamamını Türkçe anlatım ile canlı olarak takip edebilirsiniz.

BO3 formatında oynanacak olan bu karşılaşmalarda tüm temsilcilerimize Playerbros ailesi olarak başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki ilk karşılaşmayı BBL ve ikinci karşılaşmayı iyi oynayan takımımız alır ve böylelikle turnuvada iddiamızı sürdürmeye devam edebiliriz.

Kaynak: Playerbros