VCT EMEA Elemelerinde 2. Gün Başlıyor!

Temsilcilerimiz Oxygen Esports ile Futbolist bugün VCT EMEA elemelerindeki ilk karşılaşmalarına çıkıyor! Başarılar Oxg_EsportsTR, FutbolistCo !

Dün TSİ 18.00'de VCT EMEA elemelerinin ilk günü FPX vs. GMB açılış karşılaşması ile başlamıştı. FPX'in Gambit'i 2-0 geçmesinin ardından sıra temsilcimiz BBL'e gelmişti. Team Liquid karşısında 1-0 öne geçmeyi başaran temsilcimiz ne yazık ki bu üstünlüğü sürdüremeyip sonraki iki haritayı kaybederek 2-1 yenilmişti.

Bugün ise VCT EMEA elemelerinde 2. gün karşılaşmaları oynanacak. B grubunun açılış karşılaşmaları mahiyetinde olan karşılaşmalar şu şekilde:

18.00| Fnatic vs. Oxygen Esports

21.00| Futbolist vs. Guild Esports

Karşılaşmaların tamamını Türkçe anlatım ile canlı olarak takip edebilirsiniz.

BO3 formatında oynanacak olan bu karşılaşmalarda temsilcilerimiz Oxygen Esports ile Futbolist'e Playerbros ailesi olarak gönülden başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki iki temsilcimiz de karşılaşmalarından galibiyet ile ayrılır ve gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamış olur.

Kaynak: Playerbros