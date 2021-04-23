VCT EMEA Elemeleri Bugün TSİ 18.00'de Başlıyor!
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VCT EMEA Elemeleri Bugün TSİ 18.00'de Başlıyor!

VCT EMEA Elemeleri Bugün TSİ 18.00'de Başlıyor!
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VCT EMEA elemeleri bugün TSİ 18.00'de FPX vs. GMB mücadelesi ile başlayacak. Saatler 21.00'i gösterdiğinde de temsilcimiz BBL, TL ile karşılaşacak. Başarılar, vurduğunuz HS olsun! BBL_esports, FutbolistCo, Oxg_EsportsTR

BBL Esports, Futbolist ve Oxygen Esports'un VCT Challengers dönemindeki başarılarının ardından katılma hakkı kazandığı VCT EMEA elemeleri bugün TSİ 18.00'de A grubu açılış maçı olan FPX vs. GMB karşılaşması ile başlayacak. Günün ikinci ve son karşılaşması ise saat 21.00'de temsilcimiz BBL Esports ile Team Liquid arasında olacak.

Grup aşamasında her karşılaşma BO3 formatında oynanacak. İki grubun da ilk 2 sırasında bulunan takımlar bir üst aşamaya çıkacak, kalan takımlar ise elenecek. Grup aşamasının hemen ardından gelen yarı final aşaması da BO3 formatında oynanacak. Final aşaması ise BO5 formatında oynanacak. Finale kalmayı başaran "Avrupa bölgesinin en iyi 2 takımı" Masters Reykjavik'e gitme hakkı kazanacak.

A grubu karşılaşmaları bugün oynandıktan sonra 24 Nisan Cumartesi de B grubu müsabakaları oynanacak. Diğer iki temsilcimiz olan Futbolist ile Oxygen Esports'un grubu olan B grubunda yarın oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

18.00| Fnatic vs. Oxygen Esports

21.00| Futbolist vs. Guild Esports

Karşılaşmaların tamamını Türkçe anlatım ile canlı olarak takip edebilirsiniz.

Temsilcilerimiz BBL Esports, Futbolist ve Oxygen Esports'a Playerbros ailesi olarak yürekten başarılar dileriz. Umuyoruz ki EMEA elemelerinden Masters Reykjavik'e gitme hakkı elde eden iki takım da Türk takımı olur. Başarılar!

Kaynak: Playerbros

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