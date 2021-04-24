VCT EMEA Elemeleri 2. Gün Maçları Oynandı!

VCT EMEA elemelerinde 2. gün karşılaşmaları oynandı. İki temsilcimiz de 2-0'lık skorlarla kaybetti. NT! Oxg_EsportsTR, FutbolistCo

VCT EMEA elemelerinde 2. gün maçları oynandı. Günün ilk karşılaşmasında temsilcimiz. Bu karşılaşmayı 2-0 Fnatic'in kazanmasının ardından doğrudan ikinci karşılaşmaya geçildi. İkinci karşılaşmada ise bir diğer temsilcimiz Futbolist, Guild Esports ile karşılaştı. Bu karşılaşmayı ise Guild Esports 2-0 kazandı.

Böylelikle VCT EMEA elemelerinde 2. gün de tamamlanmış oldu.

25 Nisan Pazar TSİ 18.00'de BBL Esports ile Gambit Esports elenme karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Bu serinin ardından TSİ 21.00'de ise Oxygen Esports ile Futbolist elenme karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalarda kaybeden takımlar EMEA elemelerinden sonuncu olarak elenmiş olacak. 23-24 Nisan tarihlerinde ilk maçlarını kazanan takımlar ise 26 Nisan tarihinde oynanacak olan kazananlar müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Playerbros