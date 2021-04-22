VCT Emea Challengers Playoff'larında eşleşmeler belirlendi

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen VCT 2. Aşama - Challengers 1. ve 2. Ana Etkinlikleri'nden EMEA Challengers Playoff'larına adını yazdıran Oxygen Esports, Futbolist ve BBL takımları olmuştu. EU'dan 4 takım, Türkiye'den 3 takım ve BDT'den 1 takımın karşılaşacağı EMEA Challengers Playoff'larındaki tüm takımlar ve eşleşmelerin belli olmasıyla gözler ülkemizi temsil edecek birbirinden iyi üç takıma çevrildi.

23 Nisan Cuma günü başlayacak olan EMEA Challengers Playoff'larında FPX, Gambit, BBL, Liquid, Fnatic, OXG, FUT, Guild takımları mücadele edecek ve Playoff karşılaşmalarının iki finalisti de VALORANT Champions Tour'un İzlanda Reykjavík'te gerçekleşecek ilk LAN etkinliği olan VCT 2. Aşama - Masters'ta dünyanın dört bir yanından gelen 10 takım içerisinde yer alacak.

VCT Challengers 2. Aşama'yı Hatırlayalım

VCT Challengers 2. Aşama 1. Ana Etkinlik'te yarı finallerde KFLR'a karşı aldığı galibiyetle Futbolist EMEA Playoff'ların ilk biletini alan takım olmuştu. BBL'e karşı oynadığı yarı final mücadelesinden galip ayrılan Oxygen Esports, adını EMEA Challengers Playoff'larına yazdırmayı başarmıştı.

2. Ana Etkinlik'te ise OS takımı ile yarı finallerde karşılaşan BBL, EMEA Challengers Playoff biletini cebine koyan son takım olmaya hak kazanmıştı.

EMEA HALLENGERS PLAYOFF'LARINDA EŞLEŞMELER BELİRLENDİ

EMEA Challengers Playoff'larında, gruplar için GSL formatı kullanılacak. A ve B olmak üzere iki gruba ayrılan takımlarda temsilcimiz BBL A Grubunda yer alırken, OXG ve FUT B grubunda mücadele edecek. Yarı finallere ilerlemek için dörder takımdan oluşan iki grup çifte-eleme sisteminde birbiriyle karşılaşacak. Yarı finaller ise tekli-eleme formatında oynanacak. Turnuvanın finale kadar olan tüm maçları 3 harita üzerinden gerçekleşirken final karşılaşmaları ise 5 haritalık maç olarak oynanacak.

23 Nisan'da başlayacak A Grubu'nda FPX vs Gambit ile başlayacak karşılaşmalar temsilcimiz BBL'in Liquid'e karşı mücadelesi ile devam edecek. 24 Nisan'daki B Grubu ise kalan iki temsilcimizin karşılaşmalarına sahne olacak. OXG Fnatic'e, FUT Guild'e karşı mücadele edecek.

Playoff'ların En İyi İki Takımı VCT Masters Reykjavik, İzlanda'da Boy Gösterecek

23 Nisan'da başlayan EMEA Playoff mücadeleleri 2 Mayıs'ta sona erecek. Finallere giden iki takım bolca tur puanı ve ödül parası alırken bir yandan da dünyanın dört bir yanından gelecek sekiz yeni takımla birlikte Reykjavik, İzlanda'da yapılacak VCT Masters turnuvasına katılacak. İkinci VCT Masters turnuvası şimdiye kadarki en büyük ödül havuzunu ve en rekabetçi ortamı sunacak.

23 Nisan'da başlayacak olan EMEA Challengers Playoff karşılaşmalarını valorant_esports_tr ve VALORANT Champions Tour Türkiye Youtube kanallarından canlı olarak takip edebilirsiniz.