VCT EMEA büyük finali'nde SuperMassive Blaze ve Gambit Esports serisi başlıyor!

VCT EMEA büyük finalinde temsilcimiz SuperMassive Blaze, dakikalar sonra şampiyonluk için Gambit Esports karşısına çıkıyor!

VCT EMEA büyük finali'nde temsilcimiz Türk Espor organizasyonu SuperMassive Blaze ve CIS temsilcisi Gambit Esports maçı dakikalar sonra başlıyor.

Dün oynanan lower bracket serisi finalinde temsilcimiz cNed'in takımı Acend, Gambit Esports'a yenilerek finale veda etmişti. Gambit'in seriyi kazanması ile büyük finalde SuperMassive Blaze'in rakibi de Gambit Esports olmuştu. Dün oynanan bof5 serisinde temsilcimiz cNed'in büyük çabası oyunu kazanmaya yetmedi.

SuperMassive Blaze'de iki gün önce Acend'i yenerek adını büyük finale yazdırmayı başarmıştı. Bugün oynanacak Best of 5 serisinin galibi EMEA şampiyonluğu unvanının sahibi olurken 37.000$ para ödülünün de sahibi olacak!

EMEA playoff'larında Berlin biletini kapan takımlar:

SuperMassive Blaze

Acend

Gambit Esports

G2 Esports

olarak temsilcimiz SuperMassive Blaze'e başarılar diliyor ve tüm gücümüzle destekliyoruz!

Kaynak: Playerbros