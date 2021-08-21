VCT EMEA alt eşleşmeleri finalinde Gambit Esports ve Acend serisi başlıyor!
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VCT EMEA alt eşleşmeleri finalinde Gambit Esports ve Acend serisi başlıyor!

VCT EMEA alt eşleşmeleri finalinde Gambit Esports ve Acend serisi başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dakikalar sonra temsilcimiz cNed'in takımı Acend, Gambit Esports ile çarpışacak!

VCT EMEA alt eşleşmeleri finalinde Gambit Esports ve Acend serisi başlıyor, kazanan takım büyük finalde temsilcimiz SuperMassive Blaze'in rakibi olacak. Seri ve canlı yayın dakikalar sonra VALORANT Twitch ve Youtube kanallarında başlıyor!

Dün oynanan G2 Esports ve Gambit Esports arasındaki serinin kazananı Gambit olmuş ve adını bir üst tura yazdırmıştı. O serinin hemen ardından oynanan SuperMassive Blaze ve Acend karşılaşmasının kaybedeni Acend de Gambit'in rakibi olmuştu. Dakikalar sonra başlayacak olan serinin kazananı temsilcimizin Büyük Finalde rakibi olacak.

playoff'larında son düzlüğe de girmiş olduk, Berlin biletini kapan dört takım:

SuperMassive Blaze

Acend

Gambit Esports

G2 Esports

Kaynak: Playerbros

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