VCT Challengers Elemelerinin Formatı Değişti!

Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan VCT 1. Aşama Challengers ön elemelerinde, 2. haftadan itibaren elemelerden sıyrılıp gelen takımların mücadelelerini izleyeceğiz. Riot Games, Valorant topluluğunun görüşlerini dikkate alarak VCT Challengers elemelerinin formatı için değişiklikler yapmaya karar vermiş. 16 Şubat Salı günü Avrupa'da uygulanacak olan değişiklikler 23 Şubat Salı günü ise Türkiye ve BDT'de başlayacak. Bir sonraki eleme etabında uygulamaya konulacak.

Bu format ile Alliance, Team Vitality ve HEET gibi takımların, önceki çeyrek finallerde düşen dört takım olan Avrupa devleri G2 Esports, Guild Esports, Fnatic ve Team Liquid ile birlikte 128 turda başlayacağı anlamına geliyor. Riot Games'in VCT Challengers elemelerinin formatı için yaptığı değişiklikler ile birlikte takımların daha fazla kendilerini gösterme şansı olacak gibi duruyor.

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Kaynak: ESporTimes