VCT: Challengers'de ilk 2 günün sonuçları belli oldu

Çeyrek finale kalacak 4 takım kendilerini Avrupanın güçlü takımlarınında olacağı final müsabakalarında bulacak. Çeyrek final maçları kıran kırana geceği gibi izleyicileride tatmin eden bi turnuva modunda olacak.

Riot'un organize ettiği turnuva VCT: Challengers 2 Türkiye serüveni 24 Şubat'ta oynanmış olan maçlar ile start aldı. Challengers 2 turnuvasında çeyrek finale kalan 4 takım, Avrupa ekiplerinin de bulunduğu VCT: Masters organizasyonunda boy gösterecek.

1.TAKIM SKOR – SKOR 2.TAKIM Team suiG 2 – 1 Nerf Bucky PARÇA 2 – 0 Lite Warriors TeamOath 2 – 0 — BEATOFFYOU 2 – 0 Apex Point Worst Brutals 0 – 2 Shanghai Sharkies No Org Found 2 – 0 Predatory E-Sports 1TAP e-Sport Turkey 2 – 0 Lunatic Blue Fire E-Sports 0 – 2 Passion Momentum Team Team SFX 2 – 0 Raise The Bar Gaming İstanbul E-spor Kulübü 0 – 2 MAKARON Team Revenant 1 – 2 RandomNoNamers RR Blue 1 – 2 BANGER5 lookingfororganizeyşın 0 – 2 Thunderbolts Gaming Rel Por Gaming 2 – 0 GG Fellas Nonamers 2 – 0 Ones Unity 2 – 0 Who Is Next GloriousGorillas 0 – 2 Overwatch No Need Support 0 – 2 6IX FOXNGAME Esports 2 – 0 Seri Lose Team Kafalar Esports 2 – 0 MODE e-Sports MNA ESPORTS 2 – 0 AKG ESPORT TiltMachineS 2 – 1 Night Beavers Designated 2 – 1 unknown w mix FireNation 2 – 0 Name is Taken NotInvolvedOrg 2 – 0 Avengers 5 BOSS 0 – 2 1907 Fenerbahçe Espor Loser Gang 2 – 0 Team Special OXYGEN ESPORTS XX 0 – 2 RARE Esports Tazmanias Esports 0 – 2 GangSteel VEFA Gaming 0 – 2 LEGEND e-sports Anatolia Esports 0 – 2 ISHØJMAFIA Koşarak Vuranlar 0 – 2 TEAM Sic Parvis Magna Hatay Esports 0 – 2 Team Machine Eskişehir TepeBaşı E-Spor 2 – 0 Low Sight YeşilYurtGame E-Spor 0 – 2 We Need Org Istanbul Wildcast 0 – 2 Galakticos 1Tap E-Sports Turkey Academy 2 – 0 Fikri Market Corona123 2 – 0 No Joke Gaming whysoEZ 2 – 0 Brigida e-Sports Eternal Squit 0 – 2 CANAVARLAR Revival 0 – 2 Epin.CREW E-sport Altındağ 1 – 2 OtherSide Pink 5unlike 0 – 2 westSide BLAME Esports 0 – 2 OtherSide Team Miracle 2 – 0 Cosa Nostra 836.PizzaLocale 2 – 0 Only Biladerler RevengeS 0 – 2 XFlow Esports TEAM ZEYTİNBURNU 2 – 0 — Zero Zone 2 – 0 MAKE IT RAIN Team Bratva 0 – 2 orgless5 suslaoyna 0 – 2 ALFA Esports Eliza 2 – 0 HIVEX 5HEADS 0 – 2 Team Spartan Deathly Hallows 2 – 0 Code 212 ReZo 2 – 0 MELİNA BEDEL 2 – 1 TEAM DARK LİGHT Gamers of Future 0 – 2 Sangal Esports Jeux Espor 2 – 0 Aquila E-sports Bilgi Espor 1 – 2 OLD Puggers E-Natolian Spor Club 0 – 2 fastPay Wildcast MASSIVESTROKE E-SPORTS 0 – 2 kebabmasterz eXecutives 0 – 2 WHAT POPPIN

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VCT Challengers 1. Aşama 3. Ön Elemeleri yakında başlıyor! Masters'tan önceki son ön eleme için kayıtlar açıldı, takımını topla ve Playoff'lara ulaşmak için mücadeleye başla!

VCT Challengers 1. Aşama heyecanına katılmak için son şansın bu ön elemeler olduğunu unutma! Eğer bunları kaçırırsan 2. Aşama başlayana kadar beklemen gerekecek.