VCT: Challengers'de ilk 2 günün sonuçları belli oldu
İşte VCT: Challengers'da sonuçları sonuçlandı. İzleyici ve oyunseverlerin merakla beklediği VCT: Challengers sonuçları belli olurken takımların skor mücadeleleri de yayınlandı.
Çeyrek finale kalacak 4 takım kendilerini Avrupanın güçlü takımlarınında olacağı final müsabakalarında bulacak. Çeyrek final maçları kıran kırana geceği gibi izleyicileride tatmin eden bi turnuva modunda olacak.
VCT: CHALLENGERS SONUÇLARI BELLİ OLDU
Riot'un organize ettiği turnuva VCT: Challengers 2 Türkiye serüveni 24 Şubat'ta oynanmış olan maçlar ile start aldı. Challengers 2 turnuvasında çeyrek finale kalan 4 takım, Avrupa ekiplerinin de bulunduğu VCT: Masters organizasyonunda boy gösterecek.
|1.TAKIM
|SKOR
|–
|SKOR
|2.TAKIM
|Team suiG
|2
|–
|1
|Nerf Bucky
|PARÇA
|2
|–
|0
|Lite Warriors
|TeamOath
|2
|–
|0
|—
|BEATOFFYOU
|2
|–
|0
|Apex Point
|Worst Brutals
|0
|–
|2
|Shanghai Sharkies
|No Org Found
|2
|–
|0
|Predatory E-Sports
|1TAP e-Sport Turkey
|2
|–
|0
|Lunatic
|Blue Fire E-Sports
|0
|–
|2
|Passion Momentum Team
|Team SFX
|2
|–
|0
|Raise The Bar Gaming
|İstanbul E-spor Kulübü
|0
|–
|2
|MAKARON
|Team Revenant
|1
|–
|2
|RandomNoNamers
|RR Blue
|1
|–
|2
|BANGER5
|lookingfororganizeyşın
|0
|–
|2
|Thunderbolts Gaming
|Rel Por Gaming
|2
|–
|0
|GG Fellas
|Nonamers
|2
|–
|0
|Ones
|Unity
|2
|–
|0
|Who Is Next
|GloriousGorillas
|0
|–
|2
|Overwatch
|No Need Support
|0
|–
|2
|6IX
|FOXNGAME Esports
|2
|–
|0
|Seri Lose Team
|Kafalar Esports
|2
|–
|0
|MODE e-Sports
|MNA ESPORTS
|2
|–
|0
|AKG ESPORT
|TiltMachineS
|2
|–
|1
|Night Beavers
|Designated
|2
|–
|1
|unknown w mix
|FireNation
|2
|–
|0
|Name is Taken
|NotInvolvedOrg
|2
|–
|0
|Avengers
|5 BOSS
|0
|–
|2
|1907 Fenerbahçe Espor
|Loser Gang
|2
|–
|0
|Team Special
|OXYGEN ESPORTS XX
|0
|–
|2
|RARE Esports
|Tazmanias Esports
|0
|–
|2
|GangSteel
|VEFA Gaming
|0
|–
|2
|LEGEND e-sports
|Anatolia Esports
|0
|–
|2
|ISHØJMAFIA
|Koşarak Vuranlar
|0
|–
|2
|TEAM Sic Parvis Magna
|Hatay Esports
|0
|–
|2
|Team Machine
|Eskişehir TepeBaşı E-Spor
|2
|–
|0
|Low Sight
|YeşilYurtGame E-Spor
|0
|–
|2
|We Need Org
|Istanbul Wildcast
|0
|–
|2
|Galakticos
|1Tap E-Sports Turkey Academy
|2
|–
|0
|Fikri Market
|Corona123
|2
|–
|0
|No Joke Gaming
|whysoEZ
|2
|–
|0
|Brigida e-Sports
|Eternal Squit
|0
|–
|2
|CANAVARLAR
|Revival
|0
|–
|2
|Epin.CREW E-sport
|Altındağ
|1
|–
|2
|OtherSide Pink
|5unlike
|0
|–
|2
|westSide
|BLAME Esports
|0
|–
|2
|OtherSide
|Team Miracle
|2
|–
|0
|Cosa Nostra
|836.PizzaLocale
|2
|–
|0
|Only Biladerler
|RevengeS
|0
|–
|2
|XFlow Esports
|TEAM ZEYTİNBURNU
|2
|–
|0
|—
|Zero Zone
|2
|–
|0
|MAKE IT RAIN
|Team Bratva
|0
|–
|2
|orgless5
|suslaoyna
|0
|–
|2
|ALFA Esports
|Eliza
|2
|–
|0
|HIVEX
|5HEADS
|0
|–
|2
|Team Spartan
|Deathly Hallows
|2
|–
|0
|Code 212
|ReZo
|2
|–
|0
|MELİNA
|BEDEL
|2
|–
|1
|TEAM DARK LİGHT
|Gamers of Future
|0
|–
|2
|Sangal Esports
|Jeux Espor
|2
|–
|0
|Aquila E-sports
|Bilgi Espor
|1
|–
|2
|OLD Puggers
|E-Natolian Spor Club
|0
|–
|2
|fastPay Wildcast
|MASSIVESTROKE E-SPORTS
|0
|–
|2
|kebabmasterz
|eXecutives
|0
|–
|2
|WHAT POPPIN
KÜRESEL VALORANT ŞAMPİYONU BELİRLENECEK
VCT Challengers 1. Aşama 3. Ön Elemeleri yakında başlıyor! Masters'tan önceki son ön eleme için kayıtlar açıldı, takımını topla ve Playoff'lara ulaşmak için mücadeleye başla!
VCT Challengers 1. Aşama heyecanına katılmak için son şansın bu ön elemeler olduğunu unutma! Eğer bunları kaçırırsan 2. Aşama başlayana kadar beklemen gerekecek.