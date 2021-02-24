VCT: Challengers'de ilk 2 günün sonuçları belli oldu
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VCT: Challengers'de ilk 2 günün sonuçları belli oldu

24.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:55
VCT: Challengers'de ilk 2 günün sonuçları belli oldu

İşte VCT: Challengers'da sonuçları sonuçlandı. İzleyici ve oyunseverlerin merakla beklediği VCT: Challengers sonuçları belli olurken takımların skor mücadeleleri de yayınlandı.

Çeyrek finale kalacak 4 takım kendilerini Avrupanın güçlü takımlarınında olacağı final müsabakalarında bulacak. Çeyrek final maçları kıran kırana geceği gibi izleyicileride tatmin eden bi turnuva modunda olacak.

VCT: CHALLENGERS SONUÇLARI BELLİ OLDU

Riot'un organize ettiği turnuva VCT: Challengers 2 Türkiye serüveni 24 Şubat'ta oynanmış olan maçlar ile start aldı. Challengers 2 turnuvasında çeyrek finale kalan 4 takım, Avrupa ekiplerinin de bulunduğu VCT: Masters organizasyonunda boy gösterecek.

1.TAKIMSKORSKOR2.TAKIM
Team suiG21Nerf Bucky
PARÇA20Lite Warriors
TeamOath20
BEATOFFYOU20Apex Point
Worst Brutals02Shanghai Sharkies
No Org Found20Predatory E-Sports
1TAP e-Sport Turkey20Lunatic
Blue Fire E-Sports02Passion Momentum Team
Team SFX20Raise The Bar Gaming
İstanbul E-spor Kulübü02MAKARON
Team Revenant12RandomNoNamers
RR Blue12BANGER5
lookingfororganizeyşın02Thunderbolts Gaming
Rel Por Gaming20GG Fellas
Nonamers20Ones
Unity20Who Is Next
GloriousGorillas02Overwatch
No Need Support026IX
FOXNGAME Esports20Seri Lose Team
Kafalar Esports20MODE e-Sports
MNA ESPORTS20AKG ESPORT
TiltMachineS21Night Beavers
Designated21unknown w mix
FireNation20Name is Taken
NotInvolvedOrg20Avengers
5 BOSS021907 Fenerbahçe Espor
Loser Gang20Team Special
OXYGEN ESPORTS XX02RARE Esports
Tazmanias Esports02GangSteel
VEFA Gaming02LEGEND e-sports
Anatolia Esports02ISHØJMAFIA
Koşarak Vuranlar02TEAM Sic Parvis Magna
Hatay Esports02Team Machine
Eskişehir TepeBaşı E-Spor20Low Sight
YeşilYurtGame E-Spor02We Need Org
Istanbul Wildcast02Galakticos
1Tap E-Sports Turkey Academy20Fikri Market
Corona12320No Joke Gaming
whysoEZ20Brigida e-Sports
Eternal Squit02CANAVARLAR
Revival02Epin.CREW E-sport
Altındağ12OtherSide Pink
5unlike02westSide
BLAME Esports02OtherSide
Team Miracle20Cosa Nostra
836.PizzaLocale20Only Biladerler
RevengeS02XFlow Esports
TEAM ZEYTİNBURNU20
Zero Zone20MAKE IT RAIN
Team Bratva02orgless5
suslaoyna02ALFA Esports
Eliza20HIVEX
5HEADS02Team Spartan
Deathly Hallows20Code 212
ReZo20MELİNA
BEDEL21TEAM DARK LİGHT
Gamers of Future02Sangal Esports
Jeux Espor20Aquila E-sports
Bilgi Espor12OLD Puggers
E-Natolian Spor Club02fastPay Wildcast
MASSIVESTROKE E-SPORTS02kebabmasterz
eXecutives02WHAT POPPIN
VCT: Challengers'de ilk 2 günün sonuçları belli oldu

KÜRESEL VALORANT ŞAMPİYONU BELİRLENECEK

VCT Challengers 1. Aşama 3. Ön Elemeleri yakında başlıyor! Masters'tan önceki son ön eleme için kayıtlar açıldı, takımını topla ve Playoff'lara ulaşmak için mücadeleye başla!

VCT Challengers 1. Aşama heyecanına katılmak için son şansın bu ön elemeler olduğunu unutma! Eğer bunları kaçırırsan 2. Aşama başlayana kadar beklemen gerekecek.

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