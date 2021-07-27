VCT Challengers 3. aşama 2. hafta mücadeleleri başlıyor

Yeni transferler, stratejiler ve koçlarla birlikte birbirinden iyi takımlar, VCT 3. aşama 2. hafta ana etkinlikte EMEA Challengers Playoff'larına giden son bilet için karşılaşacak.

Yeni transferler, stratejiler ve koçlarla birlikte birbirinden iyi takımlar, VCT 3. aşama 2. hafta ana etkinlikte EMEA Challengers Playoff'larına giden son bilet için karşılaşacak.

RedBull'dan yapılan açıklamaya göre, VCT 3. Aşama 1. Hafta'da SMB ve OXG EMEA Challengers Playoff'ları biletlerini kazanmıştı. Şimdi ise EMEA Challengers Playoff'larına katılmaya hak kazanan 3. takım, oynanacak maçlar sonucunda belli olacak ve EMEA'da Türkiye'yi temsil edecek.

-VCT Challengers 3. aşama 2. haftada yer alan takımlar

3. aşamanın ilk haftasında şampiyon SMB'ye karşı kaybederek turnuvaya veda eden Futbolist, yeni İtalyan koçları ve değişmeyen takım kadrosuyla 3. Aşama 2. haftada da yerini almayı başardı.

Turnuvanın favori takımlarından BBL Russ'ın takımdan ayrılmasından sonra Muj, fred ve logicman'i kadrosuna ekledi. Takım, 6 oyunculu kadrosuyla mücadele edecek. 3. aşamaya hızlı bir başlangıç yapıp adından söz ettiren takımlardan olan Fire Flux, potansiyelini 2. Hafta Ana Etkinlik'te de göstermeye devam edecek.

3. aşamaya yenilgiyle başlayan OtherSide, P0wa7'nın üstün Omen performansı ve kritik anlarda gösterdikleri güzel oyunlarla ismini en iyi takımların arasına yazdırmak istiyor. Türkiye'nin en köklü spor takımlarından biri olan Beşiktaş Esports, yeni transferi "tecoNe" ile 2. haftada yabana atılmaması gereken takımlardan biri olduğunu kanıtladı.

Kapalı Elemeler'de Zero Zone'u 2-1 mağlup eden Digital Athletics ise Ana Etkinlik'te mücadele etme şansı kazanan takımlardan biri oldu.

İddialı ekip, önceki VCT aşamalarında Jett oyunlarıyla adından söz ettiren "kuzuur" ve FPS dünyasının yakından tanıdığı "mini" ile mücadeleye devam ediyor. Kadrolarını yenileyerek CSE'den hatırladığımız sian ve mykoz ile oyunlarına taktiksel derinlik katmayı hedefleyen RARE, ana etkinlikte kapalı elemelerden katılan ilk takım olmayı başardı.

3. aşama 1. hafta kapalı elemelerinde Team Aurora'ya kaybetmelerinden ötürü turnuvaya katılamayan Thunderbolts Gaming, bu kez ana etkinlikte oynama şansını kazandı.

VCT 3. Aşama Challengers ve son şans elemelerinin ana partneri razer.

VCT 3. Aşama 2. Hafta Ana Etkinlik için heyecan sürerken Riot Games tarafından VALORANT taraftarlarını heyecanlandıran iki yeni partnerlik haberi duyuruldu. Oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markalarından Razer, VCT 3. Aşama Challengers ve Son Şans Elemelerinin Ana Partneri oldu. Oyun ve espor sektöründe köklü bir marka olan Razer, VCT 3. Aşama Challengers ve Son Şans Elemelerinde VALORANT hayranları için içerikler oluşturacak.

-Red Bull VALORANT Champions Tour EMEA'nın resmi partneri oldu

Son VCT aşamasının 2. Elemeleri ile dünyaca ünlü enerji içeceği sağlayıcısı Red Bull VALORANT Champions Tour EMEA'ya resmi partner olarak katılıyor. First Strike Turnuvası'nı desteklemesinin ardından VALORANT Champions Tour'a da kendini adayan ilk kurucu partnerlerden biri olan Red Bull, VCT 3. Aşama Challengers, EMEA Playoff'ları ve Son Şans Elemelerindeki en heyecan verici anları sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu