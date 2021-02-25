VCT Challengers 2 ilk iki gün sonuçları
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VCT Challengers 2 ilk iki gün sonuçları

25.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:20
VCT Challengers 2 ilk iki gün sonuçları

Valorant Champions Tour Challengers 2 (valesports_tr) heyecanı başladı.

Valorant Champions Tour Challengers 2 Türkiye heyecanı başladı. 23 Şubat'ta başlayan turnuva yine kıyasıya mücadelelere sahne oldu. VCT Challengers 2 turnuvasında sona kalan 4 takım, VCT Masters turnuvasına yükselerek uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme fırsatı yakalayacak.

Turnuvaya 1. turdan giriş yapan Oxygen Esports kadın Valorant takımı, We Are Just Trying takımını 13-7'lik skorla geçerek adını 2. tura yazdırmayı başardı. Ancak 2. turda RARE Esports karşısında 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. 2. turda turnuvaya dahil olan kadın Valorant takımlarından OtherSide Pink, rakibini 2-1 yenerek bir üst tura çıktı. Ancak 3.turda rakibine 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Bir diğer kadın Valorant takımı Istanbul Wildcats ise 2. turda Galakticos'a 2-0 yenilerek elendi.

2. turda sürpriz sonuç Anatolia Esports ekibinden geldi. ISHØJMAFIA karşısında iki haritada da üstünlük sağlayamayan ekip henüz 2. turda turnuvaya veda etti. 3. turda 836 Pizza Locale ve FOXNGAME Esport yine sürpriz sayılabilecek bir şekilde elendi.

4. tur karşılaşmaları sonucu elenen bazı takımlar şöyle: XFlow Esports, Galakticos, MNA Esports. Bu takımların dışında favori gösterilen takımlar son 16'ya kalmayı başardı.

5. tur yani son 16 turunda Sangal Esports, fastpay Wildcats'r karşı 2-0 mağlup olarak yine büyük hayal kırıklığı yaşadı. 1907 Fenerbahçe Esport'ta bir önceki turnuvadaki başarısına rağmen bu turnuvaya veda etti.

İki gün sonunda çeyrek finale kalan takımlar:

fastpay Wildcats

Zero Zone

CORONA123

RARE Esports

No Org Found

DESIGNATED

Thunderbolts Gaming

OtherSide

İki gün boyunca oynanan bütün karşılaşmaların sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Playerbros

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