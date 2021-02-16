VCT Challengers 1 Türkiye'nin Dördüncü Kazananı Futbolist!
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VCT Challengers 1 Türkiye'nin Dördüncü Kazananı Futbolist!

16.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:16
VCT Challengers 1 Türkiye'nin Dördüncü Kazananı Futbolist!

VCT Challengers 1 Türkiye'de bir üst tura çıkmak için bugün (14.

02.2021), saat 20.00'da karşılaşan Futbolist ve İstanbul Wildcats takımları arasında geçen mücadelede Futbolist galip çıktı. İzlenme zevkinin tavan yaptığı mücadeleden Futbolist 2-1 skor ile bir üst tura çıkan dördüncü ve son takım oldu.

Takımlar Icebox, Ascent ve Haven haritalarında karşılaştı. Tüm haritalarda büyük mücadele veren takımlar, üst tura çıkmak için rekabet etti. Icebox haritasında 13-6 kazanan İstanbul Wildcats, diğer iki harita olan Ascent ve Haven'da 13-5 ve 13-10 kaybetti. Böylece turnuvaya veda etti.

Icebox Haritası

Icebox haritası bana göre çok zevkli olmasına rağmen birçok oyuncu tarafından oynamak istenmeyen bir harita. İstanbul Wildcats, Icebox haritasında istatistiksel olarak çok yüksek kazanma oranlarına sahip. Bu yüzden İstanbul Wildcats'in Icebox haritasını seçmesi ve kazanması benim için sürpriz değildi. İstanbul Wildcats hem savunma tarafında hem de saldırı tarafında harika, disiplinli bir oyun çıkararak haritayı 13-6 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Ascent Haritası

Seçme sırası Futbolist'e geldi ve o da kazanma oranı en çok olan Ascent haritasını seçti. Ascent haritasında İstanbul Wildcats'e adeta cevap verir gibi oynadı Futbolist. SasuKe ve sterben'in harika oyunu, Futbolist'e haritayı 13-5 kazandırdı ve durum 1-1'e geldi.

Haven Haritası

Ortak harita olan Haven haritasında ise iki takımında kazanma oranları aynı diyebiliriz. Ancak burada da Futbolist'in gizli silahı olan sterben Omen'ı yine devriye girdi ve adeta MOJJ ve sterben oyunu domine etti. İstatistiksel ve oyun olarak Brave'in oyunu da göz doldurdu ancak tek başına haritayı kazanmaya yetmedi.

Futbolist, İstanbul Wildcats'e karşı oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazandı. Playoffların son maçı olan bu karşılaşmada üst tur biletini alan son takım Futbolist oldu. İstanbul Wildcats bana göre gayet iyi oynadı. Kağıt üzerinde oyunları ne kadar eksik gözükse dahi kendilerini her gün geliştirmeye devam ettiklerini düşünüyorum. Icebox haritasında çok başarılı oyunlar sergiliyorlar. Umarım ilerleyen günlerde başarılarına ve gelişmelerine durmaksızın devam ederler.

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VCT Challengers 1 Türkiye'nin Dördüncü Kazananı Futbolist!
VCT Challengers 1 Türkiye'nin Dördüncü Kazananı Futbolist!
VCT Challengers 1 Türkiye'nin Dördüncü Kazananı Futbolist!

Kaynak: ESporTimes

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