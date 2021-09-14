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VCT Berlin Grup Aşamaları 5. Gün karşılaşmaları G2 vs F4Q ile başlıyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
VCT Berlin Grup Aşamaları 5. Gün karşılaşmaları G2 vs F4Q ile başlıyor!

VALORANT Masters Berlin'de 5. Gün karşılaşmaları G2 vs F4Q ile başlıyor!

Turnuvanın son düzlüğüne giriyoruz, VCT Berlin Grup Aşamaları 5. Gün karşılaşmaları G2 vs F4Q karşılaşması ile başlıyor.

G2 vs F4Q

Günün en önemli karşılaşması G2 ile F4Q karşılaşması olacak. G2 serinin galibi olursa D grubunun ikincisi olarak turnuvaya devam edecek ve F4Q ekibi turnuvaya veda edecek. Bildiğiniz gibi D grubunun namağlup takımı Sentinels de adını bir üst tura yazdırmıştı.

Vivo Keyd vs ZETA DIVISION

Bugünün bir diğer karşılaşması da Vivo Keyd ve ZETA DIVISION arasında oynanacak. Bu serinini galibi adını bir üst tura yazdırmak için KRÜ Esports karşısına çıkacak ve kazanan adını çeyrek finallere yazdırmış olacak.

Crazy Racoon vs Havan Liberty

Aynı şekilde bir lower bracket karşılaşması olan Crazy Racoon vs Havan Liberty'da bugün oynanacak. Serinin kazananı çeyrek final bileti için Gambit Esports'un karşısına çıkacak!

Turnuva maçları saat 16.00'da VALORANT Espor kanallarında canlı bir şekilde yayınlanacak.

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Haber: VCT Berlin Grup Aşamaları 5. Gün karşılaşmaları G2 vs F4Q ile başlıyor! - Haberler
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