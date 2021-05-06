VCT Avrupa Masters finalinde "cNed"in oynadığı oyun, ayın oyunu seçildi!
Türkiye'nin en başarılı profesyonel espor oyuncuların birisi olan VALORANT oyuncusu, Mehmet Yağız İpek "cNed" ödüllerine bir yenisi daha ekledi. cNed'in, VCT Avrupa Masters final karşılaşmasının son maçında yaptığı oyun, tüm dünyada 'Mart Ayının Oyunu' seçildi. İşte detaylar!
Türkiye'yi uluslararası espor arenasında temsil eden Mehmet Yağız İpek '"cNed" ayın oyuncusu seçildi.
VCT Masters Avrupa'da takımıyla birlikte şampiyonluğa uzanan ve turnuvanın 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) seçilen Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek final maçında inanılmaz bir performans sergiledi. Şampiyonluğun geldiği maçtaki oyunu, Esports Ödülleri'nde 'Mart Ayının Oyunu' seçildi. 19 yaşındaki profesyonel VALORANT oyuncusu cNed 'Yılın Oyunu' adayları arasına girmiş oldu.
Türkiye'nin espor düzeyince en başarılı genç oyuncularından birisi olan Mehmet Yağız "cNed" İpek'in, başarılarının ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak popüler VALORANT turnuvası, VCT Avrupa Masters'da takımı Ascend ile şampiyonluğa ulaşan cNed, finaldeki performansıyla turnuvanın 'En Değerli Oyuncusu' seçildi. Red Bull sporcusu final serisinin 5. maçında Team Heretics'e karşı en kritik anda gerçekleştirdiği sıradışı oyun, tüm dünyada 'Mart Ayının Oyunu' seçildi.