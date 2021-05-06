VCT Avrupa Masters finalinde "cNed"in oynadığı oyun, ayın oyunu seçildi!

Türkiye'nin en başarılı profesyonel espor oyuncuların birisi olan VALORANT oyuncusu, Mehmet Yağız İpek "cNed" ödüllerine bir yenisi daha ekledi. cNed'in, VCT Avrupa Masters final karşılaşmasının son maçında yaptığı oyun, tüm dünyada 'Mart Ayının Oyunu' seçildi. İşte detaylar!