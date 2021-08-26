VCT Aşama 3 Masters – Berlin turnuvasında mücadele edecek takımlar kimler?
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VCT Aşama 3 Masters – Berlin turnuvasında mücadele edecek takımlar kimler?

VCT Aşama 3 Masters – Berlin turnuvasında mücadele edecek takımlar kimler?
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz SuperMassive Blaze'in de içinde bulunduğu VCT Aşama 3 Masters-Berlin turnuvasında hangi takımlar yer alıyor?

Temsilcimiz SuperMassive Blaze'in de mücadele edeceği VCT Aşama 3 Masters - Berlin turnuvasında mücadele edecek takımları tanıyalım!

Yakın bir zamanda tamamlanan VCT Aşama 3 playoff'larının ardından bir üst tur olan Berlin biletini kapan takımlar belli olmuştu. Temsilcimiz 'in de mücadele edeceği turnuvada kimler yer alıyor, takımda bulunan oyuncular kimler gelin beraber bakalım!

VCT Aşama 3 Masters - Berlin 10 Eylül tarihinde başlayacak!

SuperMassive Blaze

1

pAura

2

Turko

3

russ

4

Izzy

5

Brave

Gambit Esports

1

d3ffo

2

Chronicle

3

nAts

4

Redgar

5

Sheydos

Acend

1

BONECOLD

2

 cNed

3

 Kiles

4

 starxo

5

 zeek

G2 Esports

1

mixwell

2

nukkye

3

AvovA

4

koldamenta

5

keloqz

Sentinels

1

 ShahZaM

2

 SicK

3

 zombs

4

 dapr

5

 TenZ

100 Thieves

1

 Hiko

2

 nitr0

3

 steel

4

 Asuna

5

 Ethan

Team Envy

1

 FNS

2

 yay

3

 Victor

4

 crashies

5

 Marved

KRÜ Esports

1

 Klaus

2

 Mazino

3

 NagZ

4

 delz1k

5

 keznit

Keyd Stars

1

 heat

2

 JhoW

3

 v1xen

4

 murizzz

5

 ntk

Havan Liberty

1

 myssen

2

 shion

3

 pleets

4

 liazzi

5

krain

Vision Strikers

1

 stax

2

 Rb

3

 k1Ng

4

 BuZz

5

 MaKo

F4Q

1

 FiveK

2

 Bunny

3

 Efina

4

 zunba

5

 Esperanza

ZETA DIVISION

1

 Laz

2

 crow

3

 takej

4

 Reita

5

 makiba

Crazy Racoon

1

 Bazzi

2

 Minty

3

 Fisker

4

 Munchkin

5

 neth

Bren Esports

1

 JessieVash

2

 DubsteP

3

 BORKUM

4

 Dispenser

5

 witz

Paper Rex

1

 Benkai

2

 d4v41

3

 f0rsakeN

4

 mindfreak

5

 shiba

Kaynak: Playerbros

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