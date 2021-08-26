VCT Aşama 3 Masters – Berlin turnuvasında mücadele edecek takımlar kimler?
Temsilcimiz SuperMassive Blaze'in de içinde bulunduğu VCT Aşama 3 Masters-Berlin turnuvasında hangi takımlar yer alıyor?
Temsilcimiz SuperMassive Blaze'in de mücadele edeceği VCT Aşama 3 Masters - Berlin turnuvasında mücadele edecek takımları tanıyalım!
Yakın bir zamanda tamamlanan VCT Aşama 3 playoff'larının ardından bir üst tur olan Berlin biletini kapan takımlar belli olmuştu. Temsilcimiz 'in de mücadele edeceği turnuvada kimler yer alıyor, takımda bulunan oyuncular kimler gelin beraber bakalım!
VCT Aşama 3 Masters - Berlin 10 Eylül tarihinde başlayacak!
SuperMassive Blaze
Gambit Esports
Acend
G2 Esports
Sentinels
100 Thieves
|
2
nitr0
3
steel
4
Asuna
5
Ethan
Team Envy
KRÜ Esports
|
2
Mazino
3
NagZ
4
delz1k
5
keznit
Keyd Stars
Havan Liberty
Vision Strikers
|
2
Rb
3
k1Ng
4
BuZz
5
MaKo
F4Q
ZETA DIVISION
|
2
crow
3
takej
4
Reita
5
makiba
Crazy Racoon
|
2
Minty
3
Fisker
4
Munchkin
5
neth
Bren Esports
Paper Rex
Kaynak: Playerbros