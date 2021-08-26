VCT Aşama 3 Masters – Berlin turnuvasında mücadele edecek takımlar kimler?

Temsilcimiz SuperMassive Blaze'in de içinde bulunduğu VCT Aşama 3 Masters-Berlin turnuvasında hangi takımlar yer alıyor?

Temsilcimiz SuperMassive Blaze'in de mücadele edeceği VCT Aşama 3 Masters - Berlin turnuvasında mücadele edecek takımları tanıyalım!

Yakın bir zamanda tamamlanan VCT Aşama 3 playoff'larının ardından bir üst tur olan Berlin biletini kapan takımlar belli olmuştu. Temsilcimiz 'in de mücadele edeceği turnuvada kimler yer alıyor, takımda bulunan oyuncular kimler gelin beraber bakalım!

VCT Aşama 3 Masters - Berlin 10 Eylül tarihinde başlayacak!

SuperMassive Blaze

1 pAura 2 Turko 3 russ 4 Izzy 5 Brave

Gambit Esports

1 d3ffo 2 Chronicle 3 nAts 4 Redgar 5 Sheydos

Acend

1 BONECOLD 2 cNed 3 Kiles 4 starxo 5 zeek

G2 Esports

1 mixwell 2 nukkye 3 AvovA 4 koldamenta 5 keloqz

Sentinels

1 ShahZaM 2 SicK 3 zombs 4 dapr 5 TenZ

100 Thieves

1 Hiko 2 nitr0 3 steel 4 Asuna 5 Ethan

Team Envy

1 FNS 2 yay 3 Victor 4 crashies 5 Marved

KRÜ Esports

1 Klaus 2 Mazino 3 NagZ 4 delz1k 5 keznit

Keyd Stars

1 heat 2 JhoW 3 v1xen 4 murizzz 5 ntk

Havan Liberty

1 myssen 2 shion 3 pleets 4 liazzi 5 krain

Vision Strikers

1 stax 2 Rb 3 k1Ng 4 BuZz 5 MaKo

F4Q

1 FiveK 2 Bunny 3 Efina 4 zunba 5 Esperanza

ZETA DIVISION

1 Laz 2 crow 3 takej 4 Reita 5 makiba

Crazy Racoon

1 Bazzi 2 Minty 3 Fisker 4 Munchkin 5 neth

Bren Esports

1 JessieVash 2 DubsteP 3 BORKUM 4 Dispenser 5 witz

Paper Rex

1 Benkai 2 d4v41 3 f0rsakeN 4 mindfreak 5 shiba

Kaynak: Playerbros