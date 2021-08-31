VCT Aşama 3 Masters – Berlin turnuva programı sizlerle!

Temsilcimiz SuperMassive Blaze'in de mücadele edeceği VCT Aşama 3 Masters – Berlin turnuvasının programı sizlerle!

Temsilcimiz SuperMassive Blaze'in de mücadele edeceği VCT Aşama 3 Masters – Berlin turnuva programı paylaşıldı. Masters Berlin'in eli kulağında! Dünyanın dört bir yanından 2200'den fazla takım, turnuvada boy gösterecek 16 takımdan biri olmak için mücadele etti. Katılmaya hak kazanan takımlar, 10-19 Eylül tarihlerinde Masters Berlin kupası ve VALORANT Champions bileti için yarışacak!

VCT Aşama 3 Masters Berlin turnuva programı

Kaynak: Playerbros