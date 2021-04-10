VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Şampiyonu Futbolist!

Türkiye'nin en iyisi Futbolist (FutbolistCo)!

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye tamamlandı. Final karşılaşması nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Futbolist ve Oxygen Esports arasında oynanan seri ile son buldu. Futbolist takımı 5 maçlık seriyi, harita kaybetmeden 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Futbolist vs Oxygen Esports

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye finalinde ve karşı karşıya geldi. Saat 18.00'da başlayan serinin, ilk haritası Futbolist'in seçimiyle Ascent oldu. Kıran kırana geçen mücadelede ilk yarı 6-6 tamamlanırken, ikinci yarıda Futbolist ekibi 13-10 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Futbolist oyuncusu mag0o 27 skorluk katkısıyla takımını sırtlayan isim oldu.

Serinin ikinci haritası Oxygen'in seçimiyle Icebox oldu. Futbolist'in üstün oyunuyla başlayan karşılaşmada ilk yarı 8-4 sonuçlandı. İkinci yarıda harika bir geri dönüş yakalayan Oxygen 6 rauntluk bir seri yakalasa da maçı ancak uzatmalara götürebildi. Uzatmaların ilk iki raundunu kazanarak 14-12'yi yakalayan Futbolist seriyi 2-0'a getirdi. Oxygen oyuncusu Toronto'nun 29 skorluk katkısı takımını seride tutmaya yetmedi.

Serinin ve turnuvanın son maçı Split haritasında oynandı. Psikolojik üstünlüğü tamamen eline alan Futbolist ekibi 13-11'lik skorla seriyi ve haritayı kapattı. Aldığı clutch rauntlarla ve kusursuz Sage oyunuyla Futbolist oyuncusu qRaxs seriye damgasını vurdu.

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Finali

Futbolist 3 - 0 Oxygen Esports

Ascent: 13 - 10 | Icebox: 14 - 12 | Split: 13 - 11

Serinin sonuçlanmasıyla birlikte VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye tamamlandı. Şampiyon takım Futbolist 8.000€ ödülün sahibi olurken, ikincilikle yetinen Oxygen ekibi 5.000€ ödülü kasasına koydu. VCT heyecanı önümüzdeki günlerde Challengers 2 Türkiye turnuvasıyla devam edecek.

Kaynak: Playerbros