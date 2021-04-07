VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 2. Gün heyecanı başlıyor
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VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 2. Gün heyecanı başlıyor

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VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 2. Gün heyecanı başlıyor

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye (valesports_tr) Çeyrek Final 2. Gün fikstürü haberimizde!

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VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye mücadele Çeyrek Final 2. Gün karşılaşmalarıyla devam ediyor. 6 Nisan Salı günü VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvası Çeyrek Finalinde ilk gün karşılaşmaları sonuçlandı. İlk günün sonunda Futbolist ve Kafalar Esports yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Kalan iki yarı finalist bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte belirlenecek.

Günün ilk karşılaşması ve arasında oynanacak. Saat 18.00'da başlayacak olan karşılaşmada kazanan taraf yarı finale çıkmaya hak kazanacak. BBL ekibi bir önceki turda Searching4Org ekibini 2-0 yenerek çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Fenerbahçe takımı son 16 turunda fastPay Wildcats'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finalde BBL'in rakibi olmuştu.

Günün ikinci ve çeyrek finalin son serisinde ve karşı karşıya gelecek. İlk serinin bitiminden hemen sonra başlayacak olan mücadelede kazanan taraf yarı finalde, BBL ve Fenerbahçe arasında oynanan maçın galibiyle karşılaşacak. Oxygen ekibi bir önceki turda Unity TR takımını eleyerek çeyrek finale çıkarken, More ekibi Rare Esports karşısında galip gelerek çeyrek finalde Oxygen'in rakibi oldu.

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 2. Gün Karşılaşmaları

7 Nisan Çarşamba Saat: 18.00 | BBL Esports vs 1907 Fenerbahçe Espor

7 Nisan Çarşamba Saat: 1. Seriden Sonra | Oxygen Esports vs More Esports

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye karşılaşmalarını canlı olarak izlemek için  tıklayabilirsiniz. Eşleşmelere, maç sonuçlarına ve turnuva takvimine  ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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