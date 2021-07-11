VCT 3 Challengers 1 Türkiye şampiyonu SuperMassive Blaze!
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VCT 3 Challengers 1 Türkiye şampiyonu SuperMassive Blaze!

VCT 3 Challengers 1 Türkiye şampiyonu SuperMassive Blaze!
Playerbros - Haberler | Gamegar

VCT 3 Challengers 1 Türkiye şampiyonu SuperMassive Blaze(supmassblaze)!

Geçtiğimiz günlerde başlayan yılın en prestijli VALORANT turnuvası VCT 3 Challengers 1 Türkiye şampiyonu SuperMassive Blaze oldu. Başarılı takım final aşamasında Oxygen Esports'u 3-1 yenerek adını Türkiye şampiyonu olarak tarihe yazdırdı. SMB oyuncuları final serisinin ardından sosyal medya hesaplarında "20 günde Türkiye şampiyonu" ifadelerini kullandı.

Tabiki final aşamasının bir kaybedeni yok çünkü play-off biletini kapan iki takım final serisini oynayan, ve SuperMassive Blaze oldu. Playerbros olarak her iki takıma da güzel oyunları için teşekkür ediyor ve EMEA play-offlarında başarılar diliyoruz!

İkinci elemeler 20 Temmuz tarihinde oynanacak.

Kaynak: Playerbros

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