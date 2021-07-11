VCT 3 Avrupa finalinde temsilcimiz cNed'in takımı Acend G2 Esports ile karşılaşıyor!

VCT 3 Avrupa finalinde temsilcimiz cNedf0r'in takımı Acend, G2 Esports ile karşılaşıyor!

VALORANT Challengers 3 Avrupa 1. Hafta Ana Etkinlik Finalinde temsilcimiz cNed'in takımı Acend G2 Esports ile karşılaşıyor. Turnuvanın ilk haftasında yapılacak olan final serisi Türkçe sunumu ile de VALORANT Espor Türkiye Twitch kanalında yayında olacak. Temsilcimize tüm desteği vermemiz gerekiyor!

Geçtiğimiz turnuvada takımını resmen sırtlayıp şampiyon yapan başarılı VALORANT oyuncusu bugün de zor bir rakip ile karşılaşacak. Acend'in önde gelen oyuncusu hiç şüphesiz Türk temsilcimiz cNed iken G2 Esports tarafında öne çıkan oyuncular mixwell ve koldamenta olabilir. bildiğiniz gibi 6 Haziran tarihinde Acend'den G2 Esports'a transfer olmuştu.

Yayını izlemek için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros