VCT: 3. Aşama Kapalı Elemeleri günün programı belli oldu!

VCT Türkiye Challengers 3. Aşama Kapalı Elemeleri başlıyor. Türkiye'den birçok espor takımının katılım sağladığı turnuvada maçlar sonuçlanıyor. VTC Türkiye Challengers ne zaman bitecek? VCT Türkiye Challengers 3. Aşama kapalı elemeler günün programı!

VALORANT espor arenasında adını duyurmak için oyuncular mücadele seviyesi oldukça yüksek olan bir yarışın içine girdiler. 249 takımın katılım sağladığı turnuvada artık sona yaklaşılıyor.

Riot'un uluslararası arenada düzenle veiği turnuvanın VCT: 3. Aşama 1. Hafta Kapalı Elemeleri Türkiye etabı 30 Haziran günü oynanan maçlar ile başladı ve 1 Temmuz ve 2 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçlarla sonuçlanacak. VCT: 3. Aşama Kapalı Elemeleri günün programı belli oldu.

VCT: 3. Aşama kazananlar grubunda yer alan sekiz takımın karşılaşması sonunda galip gelecek takımlar 6 - 10 Temmuz tarihleri arasındaki final serisinde Ana Etkinliğe katılmaya hak kazanacak.Kaybeden 4 takım ise turnuvada kaybedenler grubuna düşecek ve Ana Etkinliğe katılabilmek için son şanslarını kullanacak.

VCT: 3. Aşama kaybedenler grubunda yer alan sekiz takımın kendi aralarında yapacağı maçlar sonunda, kazanan 4 takım 6 -10 Temmuz tarihleri arasındaki final serisinde Ana Etkinliğe katılmak için kazananlar grubunun kaybedenleri ile karşı karşıya gelecek.

VCT: 3. AŞAMAKAZANANLAR GRUBU KAPALI ELEME MAÇLARI

Galakticos - BBL Esports 18:00

Unity Esports - ZERO ONE 18:00

RARE Esports - Oxygen Esports 18:00

İstanbul fastPay Wildcats - Futbolist 18:00

VCT: 3. AŞAMA KAYBEDENLER GRUBU KAPALI ELEME MAÇLARI