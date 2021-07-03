VCT: 3. Aşama Challengers 1'de Ana Etkinliğe yükselen ilk 4 takım belli oldu!

VCT Türkiye Challengers 3. Aşama Kapalı Eleme maçları sonuçlandı. Türkiye'den birçok espor takımının katılım sağladığı turnuvada VTC Türkiye Challengers'da Ana Turnuvaya katılan 4 takım belli oldu. VCT Türkiye Challengers son aşaması ne zaman başlayacak?

VALORANT espor arenasında adını duyurmak için oyuncular mücadele seviyesi oldukça yüksek olan bir yarışın içine girdiler. 249 takımın katılım sağladığı turnuvada, dün oynanan Kapalı Eleme maçları ile artık sona yaklaşılıyor.

VCT: 3. Aşama Kapalı Eleme maçları sonunda ana turnuvaya yükselen ilk 4 takım belli oldu. Bugün oynanacak olan maçlar sonunda ana turnuvada yer alacak diğer 4 takımda belli olacak.

VCT: 3. Aşama kazananlar grubunda yer alan sekiz takımın karşılaşması sonunda galip gelen takımlar 6 - 10 Temmuz tarihleri arasındaki final serisinde Ana Etkinliğe katılmaya hak kazandı. Kaybeden 4 takım ise turnuvada kaybedenler grubuna düştü ve Ana Etkinliğe katılabilmek için son şanslarını kullanacak.

VCT: 3. Aşama kaybedenler grubunda yer alan sekiz takımın, bugün kendi aralarında yapacağı maçlar sonunda, kazanan 4 takım,6 -10 Temmuz tarihleri arasındaki final serisinde Ana Etkinliğe katılmak için kazananlar grubunun kaybedenleri ile karşı karşıya gelecek.

VCT: 3. AŞAMA CHALLENGERS 1 ANA ETKİNLİĞE YÜKSELEN TAKIMLAR

BBL Esports

Futbolist

Oxygen Esports

Zero Zone

Ana Etkinliğe yükselen son 4 takım bugün oynanacak maçlarla belirlenecek. Ana turnuva 6-10 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Bugünün maçları ise şöyle: