VCT 3. Aşama 2. Hafta elemelerinde "VALORANT First Strike" yaması oynanacak

VCT karşılaşmalarında oyunlar eski istemci ile oynanacak.

VCT 3. Aşama 2. Hafta elemelerinde oynanacak olan VALORANT karşılaşmalarında eski bir yama kullanılacağı VCT Türkiye'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Turnuvada mücadele edecek takımların VALORANT First Strike yamasını istemci üzerinden indirmeleri istendi. VCT Türkiye'nin bu duyurusundan sonra oyuncular neden böyle bir karar alındığı konusunda bilgi edinmek istendi fakat henüz neden böyle bir karar alındığı açıklığa kavuşturulmadı.

Yapılan bu duyuruda sadece istemcinin "VALORANT First Strike" yamasında olacağı, oyunun yamasının ise 3.01 yamasında oynanacağı söylendi. Bu da demek oluyor ki izleyeceğimiz oyun güncel yamada oynanacak, sadece oyuncuların istemcileri(client) eski bir versiyonda çalışacak.

Bazı oyuncular son zamanlarda artan hile kullanımını önlemek amacıyla istemcinin eski bir versiyonunun kullanılacağını öne sürdü.

VCT Challengers tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor! , ve 'ın sunacağı maçları yayıncıların kendi kanallarından takip edebilirsiniz. 18: 00'da Fenerbahçe Esports vs ESC karşılaşmasını Root'un kanalından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros