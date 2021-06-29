VCT: 3. Aşama 1. Hafta Ön Elemeleri Türkiye etabı başladı!

VCT Türkiye Challengers 3. Aşama 1. Hafta ön elemeleri başladı. Türkiye'den birçok espor takımının katılım sağladığı turnuvada maçlar sonuçlanıyor. VTC Türkiye Challengers ne zaman bitecek? VCT Türkiye Challengers 3. Aşama 1. Hafta maç sonuçları!

VALORANT espor arenasında adını duyurmak için oyuncular mücadele seviyesi oldukça yüksek olan bir yarışın içine girdiler. 249 takımın katılım sağladığı turnuvada oyuncular rakiplerini mağlup etmeye çalışıyor. 28 Haziran'da başlayan VCT Türkiye Challengers 3. Aşama 1. Hafta Ön Elemeleri devam ediyor.

VCT tarafından belirtilene göre 249 katılımcının yer aldığı ilk hafta etkinliği 28 Haziran Pazartesi günü saat 18:00'da başladı. Aynı gün rakiplerini mağlup edebilen takımlar bir tur daha oynayacak ve gün sonlanacak.

28 ve 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek karşılaşmaların ardından en sona kalan sekiz takım, Kapalı Elemeler'e davet edilen sekiz takım ile karşılaşacak.

Açık elemelerin ilk haftasına baktığımızda Fire Flux Esports, Cyber Skull Esports, Digital Athletics, 1907 Fenerbahçe Espor, Team Aurora, Beşiktaş Esports, XFlow Esports ve daha birçok takımın mücadele dolu maçlarına şahit olacağız.

28 Haziran'da başlayan #VTC turnuvasının karşılaşmaları Rootthegamer Twitch kanalında canlı olarak yayınlandı. 29 ve 30 Haziran tarihlerindeki karşılaşmalar ise Vladimirpetrekno ve Rootthegamer gibi sevilen iki yayıncının Twitch kanalları üzerinden yayınlanacak.

Turnuva maç sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.