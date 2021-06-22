VCT 3. Aşama 1. Hafta Kapalı Elemelerine davet edilen takımlar açıklandı!

VCT 3. Aşama 1. Hafta Kapalı Elemeleri için davet alan takımlar belli oldu.

VALORANT Champions Tour Türkiye'nin bir süredir davet edilecek takımlar hakkında iddialar bulunan etkinliği VCT 3. Aşama 1. Hafta Kapalı Elemelerine davet edilen takımlar, 22 Haziran Salı günü yapılan resmi açıklama ile belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre Challengers Türkiye 3. Aşama 1. Hafta Kapalı Elemelerine BBL Esports, fastPay Wildcats, Futbolist, Galakticos, Kafalar Esports, Oxygen Esports, Rare Esports ve Unity Esports takımları direkt olarak davet edildi.

Yapılan duyurunun ardından BBL Esports resmi hesabı üzerinden "Bu heyecanı yeniden sizlere yaşatmak için sabırsızlanıyoruz. Bekle bizi Berlin" sözlerinin yer aldığı bir mesaj paylaşırken, Galakticos ekibi paylaşımında "Daveti aldık, VALORANT sahnesine çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Bizi desteklemeyi unutmayın!" dedi.

Kafalar Esports ve Rare Esports elemelerdeki bütün rakiplerine başarılar diledi.

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Kaynak: Playerbros