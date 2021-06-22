VCT 3. Aşama 1. Hafta Kapalı Elemelerine davet edilen takımlar açıklandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VCT 3. Aşama 1. Hafta Kapalı Elemelerine davet edilen takımlar açıklandı!

VCT 3. Aşama 1. Hafta Kapalı Elemelerine davet edilen takımlar açıklandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

VCT 3. Aşama 1. Hafta Kapalı Elemeleri için davet alan takımlar belli oldu.

VALORANT Champions Tour Türkiye'nin bir süredir davet edilecek takımlar hakkında iddialar bulunan etkinliği VCT 3. Aşama 1. Hafta Kapalı Elemelerine davet edilen takımlar, 22 Haziran Salı günü yapılan resmi açıklama ile belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre Challengers Türkiye 3. Aşama 1. Hafta Kapalı Elemelerine BBL Esports, fastPay Wildcats, Futbolist, Galakticos, Kafalar Esports, Oxygen Esports, Rare Esports ve Unity Esports takımları direkt olarak davet edildi.

Yapılan duyurunun ardından BBL Esports resmi hesabı üzerinden "Bu heyecanı yeniden sizlere yaşatmak için sabırsızlanıyoruz. Bekle bizi Berlin" sözlerinin yer aldığı bir mesaj paylaşırken, Galakticos ekibi paylaşımında "Daveti aldık, VALORANT sahnesine çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Bizi desteklemeyi unutmayın!" dedi.

Kafalar Esports ve Rare Esports elemelerdeki bütün rakiplerine başarılar diledi.

İlginizi Çekebilir Açıklaması

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VCT 3. Aşama 1. Hafta Kapalı Elemelerine davet edilen takımlar açıklandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 20:22:37. #1.15#

title