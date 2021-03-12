VCT 2021 Masters Türkiye başlıyor!
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VCT 2021 Masters Türkiye başlıyor!

12.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:51
VCT 2021 Masters Türkiye başlıyor!

Riot Games'in Valorant arenasındaki ilk dünya çapındaki turnuvası olan Valorant Champions Tour 2021'in Masters Türkiye ayağı 12 Mart TSİ 18.00'de İstanbul Wildcats vs. Zero Zone müsabakası ile başlayacak. 12-21 Mart arasında oynanacak olan VCT 2021 Masters Türkiye turnuvasında bilmemiz gereken noktalara değinelim. VCT 2021 Masters Türkiye turnuvasında yer alan 8 takım 2 gruba ayrılıyor. Gruplarda […]

Riot Games'in Valorant arenasındaki ilk dünya çapındaki turnuvası olan Valorant Champions Tour 2021'in Masters Türkiye ayağı 12 Mart TSİ 18.00'de İstanbul Wildcats vs. Zero Zone müsabakası ile başlayacak.

12-21 Mart arasında oynanacak olan VCT 2021 Masters Türkiye turnuvasında bilmemiz gereken noktalara değinelim. VCT 2021 Masters Türkiye turnuvasında yer alan 8 takım 2 gruba ayrılıyor. Gruplarda Her gruptan 2 takım GSL adı verilen format ile oynanacak karşılaşmalar sonucunda üst tura geçecek.

GSL formatını açıklamak için örnek bir braket oluşturalım:

Takım A (K) vs. Takım B

Takım C vs. Takım D (K)

Takım A ve Takım D'nin kazandığı bu örnek grupta bu iki takım kazananlar aşamasına yükselecek (Winner's) ve kaybeden Takım B ve Takım C ise kaybedenler aşamasına (Elimination) düşecek. Böylelikle kaybeden takımlar da elenmemiş olacak. İlk tur sonrasında oynanacak müsabakalar ise şu şekilde olacak:

Takım A (K) vs. Takım D (kazananlar aşaması)

Takım B vs. Takım C (K) (kaybedenler aşaması)

Takım A ile Takım C'nin kazandığı bu aşamanın ardından ise Takım A oynadığı tüm karşılaşmaları kazandığı için playoff aşamasına terfi edecek. Takım D ise elenmeyip decider aşamasında kaybedenler aşamasında kazanan Takım C ile karşı karşıya gelecek. Takım B ise turnuvaya böylelikle veda etmiş olacak. Decider aşamasının kazanan takımı ise Takım A gibi playoff aşamasına terfi edecek. Decider aşamasının kaybeden takımı ise turnuvaya veda edecek.

Üst tura çıkan 4 takım playoff aşamasında tekli eleme formatında oynayacak ve VCT 2021 Masters Türkiye kazananı bu şekilde belirlenecek.

VCT 2021 Masters Türkiye'de 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalar şu şekilde:

Grup A

12 Mart TSİ 18.00| İstanbul Wildcats vs. Zero Zone

12 Mart TSİ 21.00| Oxygen Esports vs. RARE Esports

Grup B

13 Mart TSİ 18.00| Futbolist vs. Otherside

13 Mart TSİ 21.00| BBL Esports vs. Cyber Skull Esports

Turnuvanın braketinin tamamına erişebilirsiniz.

Heyecan dolu geçecek olan VCT 2021 Masters Türkiye turnuvasının bütün karşılaşmalarını , ve anlatımıyla takip edebilirsiniz. Playerbros ailesi olarak tüm takımlarımıza başarılar dileriz ve sağlık durumundan dolayı VCT sunumlarına katılamayan da tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kaynak: Playerbros

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