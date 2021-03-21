VCT 2021 Masters Avrupa turnuvasında final maçı bugün!

12 Mart tarihinde başlayan ve büyük bir heyecana sahne olan ve ek olarak 2 temsilcimizin bulunduğu 2 takımın da final aşamasına çıktığı VCT 2021 Masters Avrupa turnuvasında final karşılaşması bugün TSİ 19.00'da oynanacak.

Bir tarafta Avrupa'nın en iyi takımlarından olan NiP ile FPX'i turnuvanın dışına iten cNed'in takımı Acend ve diğer tarafta pAura'nın takımı olan Avrupa'nın en iyi takımı Team Heretics VCT 2021 Masters Avrupa finalinde bugün TSİ 19.00'da kozlarını paylaşacak.

Kazanan takım $60,000 USD (433.146 TRY) ile 100 Circuit puanı kazanacak. Kaybeden ekip ise $30.000 USD (216.573 TRY) ile 75 Circuit puanı kazanacak. Kazanılan Circuit puanları ise takımların yıl sonunda oynanacak olan Valorant Champions turnuvasına katılmasını sağlayacak.

Heyecan dolu geçecek olan VCT 2021 Masters Avrupa turnuvasının final serisini takip edebilirsiniz. Playerbros ailesi olarak iki temsilcimize de yürekten başarılar dileriz. Umarız ki oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek olan bir seri olur.

Kaynak: Playerbros