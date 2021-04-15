VCT 2.Hafta 2.Aşama karşılaşmaları başlıyor!

VCT 2.Hafta 2.Aşama karşılaşmaları BBL Esports ve 1907 Fenerbahçe Espor serisi ile başlıyor!

Riot Games'in düzenlemiş olduğu resmi VALORANT turnuvası VCT 2.Hafta 2. Aşama karşılaşmaları ile canlı yayında başlıyor. VALORANT Espor Türkiye hesabı sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile bugünün maçlarını izleyicilere sundu.

Türkiye'nin eleme usulü ile seçilmiş olan en iyi 8 takımın mücadele edeceği turnuvanın ilk aşamasında:

Saat 18.00 - BBL Esports vs 1907 Fenerbahçe Esports

İlk seriden hemen sonra - Unity Esports vs OtherSide Esports

Karşılaşmaların kazananları birbirleri ile mücadele edecek. Bu aşamanın sonunda ise kazanan bir takım VALORANT'ın en prestijli turnuvası olan EMEA Challenger playy-off'larına katılmaya hak kazanacak.

Canlı yayınlar izlemek için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros