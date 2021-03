VCT 1. Aşama Masters Türkiye'ye adını yazdıran son 4 takım belli oluyor

VCT Challengers'ın ilk Playoff hafta sonunda, 8 takım Masters Türkiye bileti almak için kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. Türkiye'nin en iyi VALORANT takımları arasında gerçekleşen heyecan dolu maçların galipleri BBL, NOF, OS ve OXG oldu ve takımlar Masters Türkiye'ye adını yazdırdı.

MASTERS TÜRKİYE YOLUNDA GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÇEKİŞMELİ MÜCADELELERİ

2. Hafta Playoff'larının ilk eşleşmesinde NOF vs CSE karşı karşıya geldi. Her iki takımın da öne çıkan oyuncuları göz dolduran bir performans sergilerken kazanan taraf No Org Found oldu. BBL vs RARE karşılaşmasında ise zaman zaman yakın ilerleyen maçlar seyir zevkini en üst seviyeye taşıdı. Tecrübeli oyuncuların muhteşem performansı sonrasında BBL 2-0'lık skorla Masters Türkiye'ye yükseldi. Haftanın sürprizlerle dolu OS vs FUT karşılaşmasında Challengers'ın en keyifli mücadeleleri gerçekleşti. OtherSide, Masters Türkiye'ye giden bileti cebine koymayı başardı.

IW vs OXG karşılaşması ise kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. 3 maçlık seri sonunda kontrolü eline alarak kazanan takım Oxygen Esports oldu.

VCT CHALLENGERS 3. HAFTA ÖNE ELEMELERİ VE PLAYOFF MAÇLARI

VALORANT VCT 3. Hafta Ön Elemeleri 2 Mart'ta başladı. 4-5 Mart günleri saat 18:00'da başlayacak maçlarda ise 3. Hafta Elemeleri'nden Playoff'lara yükselecek 4 takım belirlenecek.

2. Hafta Playoff'larına kalmış ancak ismini Masters Türkiye'ye yazdıramamış olan IW, FUT, RARE ve CSE takımları 3. Hafta Elemeleri'nden yükselen 4 takımla 6-7 Mart saat 18:00'da Playoff mücadelesi verecek. Gerçekleşecek Playoff mücadelelerinin ardından VCT Masters Türkiye'ye adını yazdıracak son dört takım da belli olacak.

VCT Challengers 1. Aşama 3. Hafta Elemeleri 4-5 Mart 18:00'da, Playoff maçları 6-7 Mart 18:00'da başlayacak. Tüm karşılaşmaları VALORANT Espor'un Twitch ve Youtube kanallarından canlı olarakizleyebilirsiniz.

Twitch Canlı Yayını: valorant_esports_tr

Youtube Canlı Yayını: VALORANT Champions Tour Türkiye

