VCT 1. Aşama Masters Türkiye mücadelesinde şampiyon takım Futbolist oldu

Valorant turnuvasında aşamalar tamamlandı ve şampiyon belli oldu. Heyecan dolu turnuvanın finalinde, rakibi BBL Esports'u 3-0 mağlup eden Futbolist 1. Aşama'da şampiyonluğa ulaştı.

VCT 1. Aşama Masters Türkiye'nin 2. haftasında 2. tura kalan 6 takım yeniden boy gösterdi. BBL Esports, Cyber Skull Esports, fastpay Wildcats, Futbolist, RARE Esports ve Oxygen Esports Masters Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele etti. Futbolist 1. Aşama'da başarılarını sürdürerek şampiyon oldu.

VCT MASTERS 1. AŞAMA'DA KIYASIYA REKABET

VCT Masters Türkiye'de grup aşamasının 2. turu 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşti. A Grubu'nun ilk mücadelesinde Oxygen Esports, rakibi fastPay Wildcats'i 2-0 mağlup ederek adını yarı finallere yazdıran ilk takım olmayı başardı. B Grubu'nda BBL'le eşleşerek izleyenlere adeta bir erken final mücadelesi sunan Futbolist, karşılaşmadan 2-0'lık bir sonuçla ayrılarak 2. yarı final biletini cebine koydu.

Oxygen Esports karşısında aldığı mağlubiyetten sonra yoluna kaybedenler eşleşmelerinde devam eden fastPay Wildcast, bu etapta RARE Esports ile karşılaştı. Rare Esportsbaskılı oyunuyla fastPay Wildcats'i 2-1 yenerek ismini yarı finallere yazdıran taraf oldu. BBL ise son yarı final bileti için 1. turda karşılaştığı CSE ile rövanş maçına çıktı. Oynadığı takım oyunu ile üstün gelen taraf BBL oldu ve yarı finallerde Oxygen Esports ile eşleşti.

FİNALLERE SON 1 ADIM

Oxygen Esports ile BBL Esports arasındaki mücadelede öne çıkan taraf BBL oldu ve finaldeki rakibini beklemeye başladı. Futbolist ve RARE arasındaki mücadelede ise gülen taraf Futbolist oldu ve finalde rövanş için kendisini bekleyen BBL'e katıldı.

VST MASTERS TÜRKİYE 1. AŞAMA FİNAL MÜCADELELERİ

First Strike finalinden bu yana herkesin dört gözle beklediği final mücadelesi yine Futbolist ve BBL'in seyir zevki yüksek karşılaşmalarına sahne oldu. Kendi seçtikleri haritada geri düşen BBL, kaptan LEGOO'nun kritik turları kazandırmasıyla oyuna geri döndü, ancak son gülen Futbolist oldu. Masters Türkiye'de her iki takım da dünya standartlarında bir VALORANT performansı sergiledi. İlk iki haritadaki galibiyeti ile rüzgarı arkasına alan Futbolist, VCT 1. Aşama Masters Türkiye Şampiyonu olarak VALORANT Türkiye'nin zirvesine bayrağını dikti.

VCT'YE NASIL KATILABİLİRİM?

2. Aşama mücadelelerinde takımınızla birlikte yer almak istiyorsanız 23 Mart Salı günü açılacak kayıtları takip ederek rekabete katılabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler