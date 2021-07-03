VBT Yazılım halka açılıyor
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VBT Yazılım halka açılıyor

VBT Yazılım halka açılıyor
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

VBT Yazılım, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı.

VBT Yazılım, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı.

Şirket açıklamasına göre, 1993'ten bu yana bilgi teknolojileri, bilişim, yazılım, eğitim ve danışmanlık alanlarında katma değerli çözümler sunan VBT Yazılım, halka açılıyor.

VBT Yazılım AŞ'nin, 8 milyon TL nominal değerli payları, pay başına 12,48 liradan halka arz edilecek. Metro Yatırım ve A1 Capital'in eş liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde VBT Yazılım payları için 5-6 Temmuz'da Borsa Birincil Pazarı'nda eşit dağıtım yöntemiyle talep toplanacak.

VBT Yazılım, halka arzdan elde edeceği kaynağın tamamını şirketin organik ve inorganik büyümesinde kullanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen VBT Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran, bankacılık, finans, sigorta, hava taşımacılığı, üretim, sağlık ve savunma sanayi sektörlerine yönelik uçtan uca geliştirdikleri projelerle ürün ve hizmet ürettiklerini söyledi. İstanbul, Ankara, Adana ve Londra'da bulunan ofis ve Ar-Ge merkezlerinde 270 kişilik ekip ile teknolojik inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini yürüttüklerini de ifade eden Başaran, "VTB Yazılım olarak Ar-Ge çalışmalarına büyük ağırlık veriyoruz. Yapay zeka, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve nesnelerin interneti (IoT) gibi alanlarda geliştirdiğimiz inovatif yazılım ve projelerle, Türkiye'de önde gelen kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası arenada dünya devi firmalarla aktif ve etkili bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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