Vazife malulü engelliyi dövdüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vazife malulü engelliyi dövdüler

Vazife malulü engelliyi dövdüler
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

ANKARA'da vazife malulü engelli İsmet Gürdal (49) tartıştığı komşusunun ev sahibi ve onun arkadaşı tarafından dövüldü.

ANKARA'da vazife malulü engelli İsmet Gürdal (49) tartıştığı komşusunun ev sahibi ve onun arkadaşı tarafından dövüldü. Yaralanan Gürdal, hastanede tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kara Harp Okulu'nda 2001 yılında memur olarak görev yaparken üzerine mühimmat sandığı düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 5 yılda sayısız ameliyat geçirip sağlığına kavuştuktan sonra 'vazife malulü' olan İsmet Gürdal, binada oturanları rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusunun ev sahibi B.U. ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda evli ve 1 çocuk babası İsmet Gürdal, dövüldü. Burnunda ve kaburgasında kırık, göğüs kafesinde çatlak oluşan Gürdal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gürdal'ın şikayeti üzerine polis, kavgaya karışan G.U. ve arkadaşını gözaltına aldı.

'BAYILANA KADAR DÖVDÜLER'Hastanede tedavisi devam eden yüzde 55 engelli Gürdal, apartman sakinleri olarak B.U.'nun evinde oturan kiracısından şikayetlerini kendisine bildirdiklerini söyleyerek "Dün akşam bahçede oturuyordum. Kendisine kiracısından şikayetimizi tekrar söyledim. O da 1 saat sonra yanında bir adamla tekrar apartmana geldi. Komşulara saldırmaya başladı. Daha sonra beni dövmeye başladılar. Engelli olduğumu biliyordu. Ayağımın sakat olduğunu da biliyorlardı. Taş, sopa ne varsa vurmaya başladılar ve daha sonra gittiler. Sonra eve girerken 6'ncı katta pusu kurmuşlar. Burada da beni dövmeye başladılar. Bayılana kadar dövdüler. Ben de bastonumla onlara karşılık verdim. Göğsüme bıçakla saldırdılar. Ayağım kayınca yere düştüm ve daha çok üzerime yüklendiler. Daha sonra bayılmışım. Gözlerimi açtığımda ambulanstaydım. Her yerim kan içindeydi" diye konuştu.'BU YAPILIR MI?'

İsmet Gürdal, darbedilmesi sonucu boyun ve bel kısmına takılan platinlerin yerinden oynadığını, göğüs kafesinde çatlak olduğunu, burnunun kırıldığını ifade ederek, "Bayramdan sonra tekrar ameliyatla platin takılacak. Kalçamda zaten sıkıntı vardı. Yine bayram sonrası kalça protezi takılacak. Diz kapağım zaten sakattı, baston ile yürüyebiliyordum. Kalçamda sorun vardı. Bayram sonrası protez takılacak. Zaten yüzde 55'im yok benim, bu yapılır mıydı bana? Şikayetçi olduk. Bunlara ders olsun ki engelliye böyle bir durumda bulunamasınlar" dedi.

- Ankara
Vazife malulü engelliyi dövdüler
Vazife malulü engelliyi dövdüler
Vazife malulü engelliyi dövdüler
Vazife malulü engelliyi dövdüler
Vazife malulü engelliyi dövdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Yıldız Tilbe Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vazife malulü engelliyi dövdüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 14:53:11. #1.16#

title