VavaCars Fatih Karagümrük'ün kupada rakibi Bodrumspor - Haberler Spor
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VavaCars Fatih Karagümrük'ün kupada rakibi Bodrumspor

VavaCars Fatih Karagümrük'ün kupada rakibi Bodrumspor
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda VavaCars Fatih Karagümrük, yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrumspor'u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda VavaCars Fatih Karagümrük, yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrumspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fatih Karagümrük, kupanın 4. turunda Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Kupaya 3. turdan dahil olan Bodrumspor ise ilk maçında Isparta 32'yi 3-1 yenerken, bir sonraki aşamada Medipol Başakşehir'e normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılar sonucunda (3-1) üstünlük kurarak adını 5. tura yazdırdı.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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