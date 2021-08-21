VavaCars Fatih Karagümrük'ten Atatürk Olimpiyat Stadyumu açıklaması
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VavaCars Fatih Karagümrük'ten Atatürk Olimpiyat Stadyumu açıklaması

VavaCars Fatih Karagümrük'ten Atatürk Olimpiyat Stadyumu açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü, Galatasaray'ın maçlarını bir süre Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağının netleşmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü, Galatasaray'ın maçlarını bir süre Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağının netleşmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun sezonluk olarak Fatih Karagümrük Kulübü tarafından kiralandığı hatırlatılarak, "Bilindiği gibi kulübümüz, özel ve resmi müsabakalarını oynamak üzere Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu sezonluk olarak kiralamıştır. Biz hiç yokmuşuz gibi İstanbul'un rezerv sahası olarak kullanılmaması hususunu Atatürk Olimpiyat Stadyumu yetkililerinden bekliyoruz. Zira stadın zemininin toparlanamaz hasarlar alacağı aşikardır" ifadeleriner yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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VavaCars Fatih Karagümrük'ten Atatürk Olimpiyat Stadyumu açıklaması - Haberler Spor
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