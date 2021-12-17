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Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'te

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'te
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz." denildi.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

 Yorumculuk bitti! Volkan Demirel, resmen Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu

Yorumculuk bitti! Volkan Demirel, resmen Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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