Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'te
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz." denildi.
AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Haberi Kaydet