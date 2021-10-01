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VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçının ardından

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, futbolcuların istekli ve coşkulu oyununun galibiyeti getirdiğini söyledi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, futbolcuların istekli ve coşkulu oyununun galibiyeti getirdiğini söyledi.

Canel, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligin 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 yenildiklerini hatırlatan Canel, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bugün kazanmak güzel. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. İlk yarı boyunca oyunun bütün hakimiyeti bizdeydi. Oyuncularımız istekli ve coşkulu olunca, maçın şekli de çok farklı oluyor. İkinci yarı biraz düşer gibi olduk ama gidişatı istediğimiz gibi tuttuk. Buna rağmen 2 tane net pozisyonumuz var. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedefe doğru her hafta üzerine koyarak ilerleyip, başarmak istiyoruz." diye konuştu.

Sezon sonu hedefleriyle ilgili görüşlerini aktaran Canel, "Hedefimiz, lige renk katmak ve Avrupa kupalarına katılmak." ifadelerini kullandı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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Haber: VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçının ardından - Haberler Spor
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