BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - SPOR Medipol Başakşehir ? VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Erdinç Sözer En kötü maçımız

Atılay Canel İyi mücadele ettik

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

ERDİNÇ SÖZER EN KÖTÜ MAÇIMIZ

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Çok üzgünüz. Beklediğimiz gibi olmadı. Çok istekliydik ve takımı hazırladık. Geldiğimiz günden beri en kötü maçımız oldu. Öne geçtik. Pozisyon geldi. İki kontra ataktan maçı verdik. Çok pozisyon bulamadık. Üzgünüz. Analiz yapacağız. Eksiklerimizi bulmaya çalışacağız ve Beşiktaş maçına hazırlanacağız dedi.

Pizzi'nin oyundan alınmasının taktiksel olduğunu söyleyen Sözer, Pizzi'nin çıkması taktiksel. Pozisyon değiştirmek istedik ifadelerini kullandı.

ATILAY CANEL İYİ MÜCADELE ETTİK

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söylerken, Takım olarak iyi mücadele ettik. İyi pas yapan iyi pas organizasyonu olan takıma karşı geldik. 120 km koşmuşuz. Teknik ekibimizin istediği bir koşu mesafesi bu. Oyuncu kalitemiz belli, hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Emre Mor tedavi edilince ne olduğunu göreceğiz diye konuştu.