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Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından

Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

VAVACARS Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı ilk maçta Göztepe deplasmanında 1-0'lık galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Volkan Demirel, değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

VAVACARS Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı ilk maçta Göztepe deplasmanında 1-0'lık galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Volkan Demirel, değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Demirel, "2 gün futbolcularımla çalışma fırsatım oldu. Oyuncularımızla iletişimimizi kurduk. Attığımız golden sonra birlikteliğimizi, takımdaşlığımızı gösterdik. İlk maçımda galibiyet almak çok değerliydi" dedi.

Göztepe'nin çalıştırıcı Nestor El Maestro ise, iyi bir oyun sergilemelerine rağmen üzücü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Sırp teknik adam, "Enteresan bir maçtı. Analiz edeceğimiz çok şey var. Bizim bulunduğumuz durumda en önemli şey sonuç. Bizim için bu sonuç çok kötü. Hep beraber, kafamızı kaldırıp bu tablodan kurtulmalıyız. En acil şekilde galibiyetler almamız gerekiyor. Birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.

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Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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