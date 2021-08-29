VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Sergen Yalçın: Antrenörlüğü bıraktık, matematiğe başladıkAtılay Canel: Bana göre maçın hakkı beraberliktiOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Sergen Yalçın: Antrenörlüğü bıraktık, matematiğe başladık

Atılay Canel: Bana göre maçın hakkı beraberlikti

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

YALÇIN: KAZANMAK ÖNEMLİYDİTakımının henüz yüzde 100 olarak hazır olmadığını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Öncelikle kazanmak çok önemliydi. Çünkü son bölümde 50 dakika 10 kişi oynadık ki sezon başı ve hazır değiliz. Özellikle Karagümrük gibi bir takıma karşı oyuncularım çok iyi bir mücadele verdi tebrik ederim. 3 maçlık seriyi 7 puanla gol yemeden tamamladık. Kazandığımız için mutluyuz. Geç katılan oyuncularımız var çok sonradan katılan Alex var onu da hazırlamaya çalışıyoruz, o da daha iyi olacak. Diğer oyuncularımızın isteği arzusu bizi mutlu etti diliyorum ki taraftarlarımızı da mutlu etmiştir" diye konuştu.

"BATSHUAYİ'NİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Yeni transfer Bathshuayi'nin gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yalçın, "Takıma geç katıldı. Henüz adapte olamadı o aşamaya atlatmak üzere oyunculara daha yakın olma aşamasını atlatıyor, bence performansı gayet iyiydi pozisyonlara giriyor pozisyonlara girdiği sürece bir sorun yok bugün olmadı ama diğer maçlarda olur diye düşünüyorum oyundan çıkana kadar hiç durmadı biz bugünkü performansından memnunuz fizik olarak henüz çok hazır değiliz ama hazırlık aşaması milli maç arasının ardından sonra bitecek gibi. Alex'in de ciddi eksiği var maç oynatarak hazırlamayı düşünüyoruz fizik olarak eksik ancak toparlayacak 3 hafta içinde arkadaşlarının seviyesine gelecektir. 10 kişiyken de yakalayıp atamadığımız 3-4 pozisyon var. Rakibe de çok pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum" dedi.

"RİZESPOR MAÇINDA VİDA'YA YAPILAN MI DAHA SARI KART YOKSA SALİH'İN YAPTIĞI MI"

Salih Uçan'ın maçın ilk yarısında gördüğü ilk sarı kartın, sarı kart olmadığını ifade eden Yalçın, "4. Hakemi zan altında bırakmak istemiyorum ama kuralı bilmiyor belli ki. Cüneyt hoca da küçük ayrıntıları güzel kovalıyor. İkincisi tamam ama Salih'in ilk sarı kartına bir bakmanız lazım mesela Rizespor maçında Vida'ya yapılan mı daha sarı kart yoksa Salih'in yaptığı mı ya da geçen hafta Kenan'ın pozisyonu penaltı değil miydi? Enteresan bunlar hep, bu sene hakemleri eleştirmek istemiyorum ama maçın kaderini etkileyecek hatalar hepimizin canını yakar. Salih'i attın ikinci karttan tamam ama rakibi neden atmıyorsun. Kurala bakın, ben söylemiyorum kural söylüyor. Kenan'a yapılan geçen hafta herkes penaltı diyor ama hakem VAR'a bile gitmiyor. Herkese eşit olsa sorun yok ama maalesef eşit olmuyor herkese bu sistem. Canımızı yakmasınlar, adaletli yönetsinler. Oynayabilen çıkar yener. Hepsine güveniyoruz Cüneyt hoca da çok iyi hakem ama küçük ayrıntıları kovalamayacaksın ya da rakibi de kovalayacaksın. Benim oyuncumu bu kadar kolay iki kartla atabiliyorsun rakibi de atacaksın. Standart eşit olsun" diye konuştu.

"ANTRENÖRLÜĞÜ BIRAKTIK, MATEMATİĞE BAŞLADIK"Kaan Ayhan'ın transferinin gerçekleşmeyeceğini belirten Sergen Yalçın, şöyle konuştu: "Kaan olmuyor zaten. Transfer olmayacak. Bizim alternatifimiz var. Rosier olmazsa Necip oynar, o olmazsa Mehmet Topal oynar illa ki bir tanesi oynar. Türk sağ bek olması lazım yabancı olmuyor. Antrenörlüğü bıraktık matematiğe başladık. Kim oynayabilir kim oynayamaz."

"BİZİM GRUP KEBAP GİBİYSE BİZ KEBAPTAN ANLAMIYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki grup eşleşmelerini de değerlendiren Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı: "Şampiyonlar Liginde zor bir gruba düştük ama daha zorları vardı işte. Bizim grup kebap gibiyse biz anlamıyoruz kebaptan. Çok güçlü takımlar ama Şampiyonlar Ligi'nde kolay kura olmaz. İçimiz heyecanlanmadım değil. Yapılır mı yapabilir miyiz diye ama biz de çıkıp oynayacağız burası da Beşiktaş. Onlarla mücadele edecek mesafeleri yakalayabilirsek yapabiliriz diye düşünüyorum"

ATILAY CANEL: BANA GÖRE MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, "Biz buraya gelirken nasıl hareket edeceğimizi planladık. Karşımızdaki takım geçen senenin hakkıyla şampiyonu olan takımıydı. Oyun gitti geldi, şanslarımızı değerlendirebilseydik farklı olabilirdi. Biglia şanssız bir şekilde sakatlandı. Oyun gitti geldi ama bana göre maçın hakkı beraberlikti. Son vuruşlarda isabetli pas atabilseydik çok daha farklı sonuçlar olabilirdi. Direkten dönen de bir topumuz vardı. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra kapandı, biz daha çabuk oynayabilseydik çok daha farklı olurdu maçın şekli Geriden oyun kurup ileriye isabetli paslar yapabildiğinizde oyunun şekli çok daha farklı oluyor Biglia'yı oyuna sürmemiz konusunda herhangi bir pişmanlığımız yok. Geçen seneki Karagümrük de gayet iyiydi, bu seneki de gayet iyi. Bütün oyuncularımız formayı hak eden oyuncular. Transferi yönetimimiz istediği şekilde yapıyor, transferlerimizi gizli tutuyoruz ki olay olmasın Karagümrük formasını giyen bütün futbolcularımızdan beklentimiz büyük, Emre Mor da dahil" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan