VavaCars Fatih Karagümrük, Kristijan Bistrovic'i kiraladı

VavaCars Fatih Karagümrük, Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiraladıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, 23 yaşındaki Hırvat orta saha Kristijan Bistrovic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Çeşitli yaş kategorilerinde 18 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Bistrovic, CSKA Moskova'nın yanı sıra ülkemizde Kasımpaşa forması da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Kristijan Bistrovic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.