VavaCars Fatih Karagümrük, Kristijan Bistrovic'i kiraladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VavaCars Fatih Karagümrük, Kristijan Bistrovic'i kiraladı

VavaCars Fatih Karagümrük, Kristijan Bistrovic'i kiraladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

VavaCars Fatih Karagümrük, Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiraladıklarını açıkladı.

VavaCars Fatih Karagümrük, Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiraladıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, 23 yaşındaki Hırvat orta saha Kristijan Bistrovic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Çeşitli yaş kategorilerinde 18 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Bistrovic, CSKA Moskova'nın yanı sıra ülkemizde Kasımpaşa forması da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Kristijan Bistrovic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


VavaCars Fatih Karagümrük, Kristijan Bistrovic'i kiraladı

Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyer, acı kazayla son buldu

Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyer, acı kazayla son buldu

 Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm

Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title