VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından

Fatih Terim : Üzgünüm iki puan kaybettiğimiz için

"Az bir puan farkı değil"

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük'ün bu sezon da maçlarının kendi sahasında oynama ihtimalinin çok düşük olduğunu açıklayan Canel, "Lig uzun bir maraton. Bu maratonun sonunda inşallah başarırız. Hedefimiz Avrupa. Kendi sahamızda oynayabilseydik bir bu kadar daha seyirci geleceği düşüncesindeyim. Kendilerine teşekkür ederim. Biz her hafta istiyoruz ama şartlar dolayısıyla bu sene de stadımızda oynamamız mümkün değil gibi. Burada oynuyoruz ama burası bizim için deplasman" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri

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