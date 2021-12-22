VavaCars Fatih Karagümrük – Fenerbahçe maçından notlar

FATİH, İSTANBUL (DHA) - -Zeki Murat Göle'den 6 değişiklik

-Pelkas ve Valencia 6 maç sonra 11'de

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Özdamar'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Demirel, Salibur'u yedek soyundururken yerine Pesic'e forma verdi. Volkan Demirel, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: "Viviano, Biglia, Ahmed Musa, Hedenstad, Pesic, A. Uğur, B. Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Bertolacci, Karamoh."

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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