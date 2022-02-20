VavaCars Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Atılay Canel: Kazandığımız için mutluyuz

Rıza Çalımbay: Bugün puanı hak edecek iyi bir futbol oynamadık

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26'ncı hafta karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Öte yandan Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nın da kendileri adına çok önemli olduğunu ve kupada da ilerlemek istediklerini vurgulayarak sözlerini noktaladı.